6月29日の東京・東京ドーム公演をもって解散するBiSHが、その前日の6月28日に最後のベストアルバム「BiSH THE BEST」をリリースする。

BiSHは本日4月8日にアイナ・ジ・エンド活動復帰後初のライブとなる、全国ツアー「PUNK SWiNDLE TOUR」の秋田・あきた芸術劇場ミルハス公演を開催。MCでセントチヒロ・チッチよりベストアルバムの発売をアナウンスした。

アルバムはコンプリート盤、Blu-ray盤、DVD盤、CD盤の4形態が用意され、コンプリート盤、Blu-ray盤、DVD盤には昨年12月に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたライブ「世界で一番綺麗なBiSH」の映像を収録。さらにコンプリート盤とBlu-ray盤には、今年の1月に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)で行われたライブ「BiSH 解散パーチー 中夜祭」の映像も収められる。

またコンプリート盤は、CDにBiSHの全楽曲の音源、Blu-rayに過去のミュージックビデオとメイキングムービーなどが収録される。Blu-ray盤、DVD盤、CD盤のCD収録曲は清掃員(BiSHファンの呼称)による投票で決定。投票期間は本日4月8日から15日23:59までとなっている。

YouTubeでは本日のあきた芸術劇場ミルハス公演のアフタームービーが公開されている。

BiSH「BiSH THE BEST」映像内容

Blu-ray

DISC 1

2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. PAiNT it BLACK

03. GiANT KiLLERS

04. NON TiE-UP

05. in case…

06. FOR HiM

07. My landscape

08. プロミスザスター

09. 遂に死

10. サヨナラサラバ

11. MONSTERS

12. ALL YOU NEED IS LOVE

13. サラバかな

14. オーケストラ

15. beautifulさ



2023.01.07 BiSH 解散パーチー中夜祭 at 日比谷野外音楽堂

01. FiNAL SHiTS

02. ぴょ

03. 愛してると言ってくれ

04. ごめんね

05. LiE LiE LiE

06. どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため

07. SEE YOU

08. サヨナラサラバ

09. UP to ME

10. 悲しみよとまれ

11. 脱・既成概念

12. ZUTTO

13. オーケストラ

14. BiSH-星が瞬く夜に-

DISC 2(※コンプリート盤のみ)

・MUSiC ViDEO集

DISC 3(※コンプリート盤のみ)

・MUSiC ViDEO MAKiNG MOViE集

