新しい環境での友達作りは「話しかける派？」「話しかけられるのを待つ派？」2択の質問に納得の投票結果

新しい環境で、初対面の相手に自分から話しかけられますか……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。4月3日(月)の放送では、「新生活の友達作りは……自分から話しかける派 or 話しかけられるのを待つ派」についての投票結果が発表されました。意見が分かれたこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の感想もあわせて紹介します。COCO教頭:私は、完全に「自分から話しかける派」です。こもり校長:だろうね(笑)。俺は「話しかけられるのを待つ派」です。話しかけられる?COCO教頭:全然いけます!こもり校長:どうやっていくの?COCO教頭:「教室ってどこやっけ?」みたいな。こもり校長:えー! もう教室の外から話しかけるの!?COCO教頭:それで、ついていく(笑)。そういう感じです。こもり校長:なるほどね~。さあ、みんなの回答は!?こもり校長:僅差だね~。だから、世の中は成立しているんだ!COCO教頭:たしかに! 持ちつ持たれつ!・前に自分が話しかけられたときに嬉しかったから。・自分から話しかけたほうが、印象が良くなると思うから。・どう声をかけるか悩んでいるうちに、タイミングを逃してしまうから。・話しかけておいて話の内容がなくなってしまったら気まずくさせてしまうから、誰かに話しかけられるまで待ちたい。こもり校長:でも、この感じでいくと……やっぱり世の中は、成立しているんじゃないかと。(意見が分かれた)俺と教頭みたいにね。COCO教頭:成立してるよね!こもり校長:だから、話しかけたい子は話しかければいいし、待ちたい子は待てばいい(笑)。COCO教頭:全然それでOK!次回の2択テーマは、「落ち込んだときに聴きたいのは……テンションがぶちあがる曲 or 寄り添ってくれるやさしい曲」です。この投票結果は、4月10日(月)に放送予定です。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/