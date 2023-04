乃木坂46賀喜遥香 田村真佑＆早川聖来と大阪旅行「ユニバ、超良かった！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月6日(木)の放送では、リスナーのメッセージを紹介し、田村真佑さん、早川聖来さんとの大阪旅行を振り返りました。はるか先生こんばんは! 田村真佑先生と早川聖来先生がラジオやブログで、3人で大阪に弾丸旅行に行ったことを話していました。お二人のエピソードから、楽しそうな様子や仲の良さがとても伝わってきて、改めて素敵な関係だなと思いました。はるか先生からも、思い出話などが聞きたいです!(19歳)賀喜:そうなんですよ~! 4期生で同期の田村真佑ちゃんと早川聖来ちゃんと、大阪に1泊2日で行ってきました!早川聖来ちゃんが大阪出身だから、「聖来に案内してもらおう~!」ということで、聖来がおすすめのたこ焼き屋さんに連れて行ってもらって3人で食べたり……私が「海遊館に行きたい!」って2人に言ったら「いいね~、行こう行こう!」って言ってくれて、3人で海遊館に行きました。ジンベイザメがいました! エイもマンボウもいたし、すごかったですね。海遊館ってすごく広くて雰囲気も綺麗で、楽しかったです!ユニバ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも行きました! お揃いの帽子を買って……聖来ちゃんのブログに写真が載っているんですけど、私は青いニットを着ているんです。大阪に持って行った服は、黒のTシャツに黒のズボンだったんですよ……私のいつものやつ(笑)。それで「ちょっといつもすぎるかな~?」って言ったら、聖来と真佑ちゃんが「私たちが服選んであげる!」って言ってくれたんです。2人が選んでくれた服(青いニット)を買って、それを着てユニバに行きました!みんなでイヤリングを買ったりネックレスを買ったりして、「女の子の旅行ってこんな感じか~、楽しい!」と思いました。友達と旅行したことが今までなかったので、楽しかったですね。ユニバ、超良かったですよ!『スーパー・ニンテンドー・ワールド』がすっごく良かったです(笑)。楽しかったなぁ。また3人で行きたいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/