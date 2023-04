内田雄馬「前向きに進んでいけば、いろんなものとの出会いが待っています」10代の相談に贈る1曲とアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。4月のマンスリーアーティストは、内田雄馬さんです。4月5日(水)の放送では、「周りの目が気になる」という10代リスナーの相談に回答しました。私は、昔からすごくすごく周りの目を気にしてしまいます。自意識過剰だし、絶対みんなそんなこと思ってないとわかっていても、マイナスな方向にばかり考えて不安になってしまいます。春から進学する高校でも「こんなことして嫌われたらどうしよう」と、まだ何もわからない未来の嫌なことばかりを想像してしまってつらいです。そこで、こんな考え方を変えてくれる明るく寄り添うような楽曲を教えていただけると嬉しいです!内田:周りの目が気になるということですが、最初ってすごくドキドキするし、怖い気持ちになったりすると思うんですよね。僕も音楽でデビューをするってなったときに、すごく不安な気持ちも実際にありました。普段僕は声優をやっているので、音楽をやるっていうのは今までの仕事とは全然違うものだったんですね。「声優が歌をうたうってどういうことなんだ?」って思われる方もいるかもしれない……とか、いろんなことを不安に思って「どうしたらいいんだろう?」ってすごく悩んでいました。それを、今のレーベルのプロデューサーだったりいろんな人と話して、「僕のこのチャレンジが、初めて何かに挑戦する人たちのパワーになったらいいな」と思って始めたんです。この『NEW WORLD』は、僕の最初のシングルです。“新しい世界”……僕にとっても初めて踏み入れる世界で得た経験を声優とかに持って帰って、また素晴らしいキャラクターたちとの出会いに繋がったらいいな、と思って歌っています。新しく踏み出すことで、わからないこと怖いこといっぱいあると思いますが、新しい出会いがあると思います。前向きに進んでいけば、いろんなものとの出会いが待っています! 未来はわからないからこそ、いいものと出会う可能性もたくさんあります!怖いときは内田雄馬の音楽を聴いていただいて、一緒に未来に向かって頑張っていってもらえたら嬉しいです。今回、リスナーに贈った「NEW WORLD」は、2018年リリースのファーストシングルです。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「松田LOCKS!」は毎週水曜23時から放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/