乃木坂46賀喜遥香「相談事に乗って、ちょっと先輩してきました」後輩メンバーの五百城茉央と2人焼肉へ

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月6日(木)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、後輩メンバーの五百城茉央さんと2人で食事に行った際の出来事を報告しました。5期生の五百城ちゃんとご飯に行ったそうですね! 後輩とのお出かけは初だったそうですが、もちろん先輩のおごりですよね? そのときのエピソードが聞きたいです!(18歳)賀喜:そうなんですよ! 後輩の五百城茉央ちゃんと、ご飯に行ったというか……本当にお仕事とお仕事の合間に行ったので、時間が1時間もなくて。(近くにあった)焼肉ライクに入って焼肉を食べました。「焼肉行く?」「どんなお肉を食べるの?」って話をしていたんですけど、5期生ちゃんは焼肉によく行くみたいです。年長さんメンバーが、いっぱいお肉とか頼んで焼いてくれるみたいですよ。なので、「私は全然頼んだりしないので、わかんないんですけど~」、「私もわからない~」とか言い合いながら、2人で「これおいしそうだね!」って頼んで食べましたね。五百城茉央ちゃんは、32枚目シングル『人は夢を二度見る』で初選抜入りしたんです。まだ17歳で学生だから、「学校と両立って難しいですかね?」みたいな話もしました。私も高校生のときにその経験があったので、そういう相談事に乗って、ちょっと先輩してきました(笑)。もちろんおごりましたよ! そのときに先輩してるなぁって思いました(笑)。いつもはご馳走になるというか……後輩側だったので、改めて自分も先輩になったんだなと思いましたし、単純に嬉しかったです!(今回は)五百城ちゃんから誘ってくれたんですよ! 「私と行くなんて、嫌かな? どうかな……?」って、いつもくよくよ悩んじゃうタイプなんですけど、五百城ちゃんが「賀喜さん、今から行きませんか!?」って言ってくれたから行けたし、いっぱいお話もできたし。また1個思い出が増えたなって思いましたね。今度は時間がもっとたくさんあるときに、もう1回行きたいなと思いました。ほかの5期生ちゃんとも、ちょっとずつこんな感じで、絆というか仲を深めていけたらいいなって思いました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/