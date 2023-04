上白石萌歌 aiko『恋堕ちる時』は大好きな曲！「心がぴょんぴょんしちゃう感じ」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。4月6日(木)の放送では、局内のレコード室を訪れて楽曲を選び、リスナーにお気に入りの1曲(もえうた)を紹介しました。上白石:今日は、教室を飛び出して課外授業をおこないます。私がいるのはレコード室です! たくさんのCDが保管されている場所です。今日はこのレコード室にあるたくさんのCDのなかから、『私がみんなと一緒に聴きたいもえうた』を選曲したいと思います!(レコード室にあるパソコンで)まずは、私の好きなaiko先生の名前を検索……。お! 私の好きなタイトルがいっぱいある! 何にしようかな~? 春だから春っぽい曲でもいいし……私の好きなアルバムにしようかな!では、aiko先生のアルバム『小さな丸い好日』から、「恋堕ちる時」を流したいと思います。――ここで、「恋堕ちる時」をオンエア上白石:aiko先生のアルバムのなかで、この『小さな丸い好日』は特に好きなんです。高校生のときによく聴いていたので、生徒(リスナー)のみんなと同じぐらいのときですね。今、懐かしく聴いていました。1999年リリースだから、今から20年以上前の曲です。20年前なのに、今のaiko先生のスタイルとか、お声の感じとかと全然変わらないことに感動するのと……このときから言葉への色のつけ方とか、歌い方がすごく好きだなって思います。この曲を聴くと、心がぴょんぴょんしちゃう感じがしますね。今の曲ももちろんそうだし、この当時から全然変わらないものがあるなと思って大好きな曲です。このほかには、米米CLUBの「俺色にそまれ」をオンエア。8センチCDのジャケットが気になって選んだということですが、「米米CLUB先生のことは存じ上げていたんですけど、この曲は知らなくて。こうやってジャケットを実際に手に取ったことで、素敵な曲に出会えるっていうのはすごくいいなって思いました」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/