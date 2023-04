新しい学校のリーダーズがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第307回に登場した。

「THE FIRST TAKE」初登場となる新しい学校のリーダーズは、SNS上で“首振りダンス”が話題を呼んでいる楽曲「オトナブルー」を披露。「THE FIRST TAKE」のためにメンバー全員で考案したオリジナルの振付を交えながら、一発撮りでパフォーマンスを繰り広げている。新しい学校のリーダーズは動画公開に際して「この曲は3年前にリリースして、2023年になってからとても話題になっていただいて『THE FIRST TAKE』まで歌わせてもらえるようになるなんて思っていなかったので、そういうエモーショナルな気持ちもありつつ、曲の昭和ディスコ感を意識して楽しませてもらいました」とコメントしている。

新しい学校のリーダーズ コメント

いい緊張感と、いいライブ感で、4人だけの真っ白な空間を楽しませていただきました。

今回は振り付けも「THE FIRST TAKE」仕様にアレンジしたりしてみました。

我々自称“青春日本代表”は、これからも世界へ飛び跳ね続けていきます。みなさま、よろしくお願いいたします。