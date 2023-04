セリエA第29節の3試合が7日に行われ、ミッドウィークにチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝ファーストレグを控えるセリエA勢3チーム(インテル、ナポリ、ミラン)が試合に臨んだ。

リーグ戦3連敗で来季のCL出場権獲得に黄信号が点りつつあるインテルは、敵地でサレルニターナと対戦。“ネッラズーリ”は6分、早々に先取点を奪う。後方からのフィードを前線のロメル・ルカクが頭で相手DFの背後へフリックすると、ボックス中央に流れたボールを逆サイドから走り込んできたロビン・ゴセンスが左足でシュート。インサイドで合わせたボールがゴール左上に決まった。

3試合ぶりにゴールネットを揺らしたインテルは、その後もルカクやホアキン・コレア、ニコロ・バレッラらがゴールに襲い掛かるが、サレルニターナのGKギジェルモ・オチョアがスーパーセーブを連発。追加点を奪えずにいると、ホームのサレルニターナも右サイドのアントニオ・カンドレーヴァを起点に反撃に出る。すると90分、アーリークロスを上げたかに見えたカンドレーヴァのボールがそのままゴールに吸い込まれ、1-1の引き分けという結果に終わった。

セリエAで首位をひた走るナポリは、敵地でレッチェと対戦。ミッドウィークのCLミラン戦を前に、0-4で敗れた前節の黒星を払拭したいところだ。そのナポリは18分、右サイドからのクロスにニアサイドで反応したジョバンニ・ディ・ロレンツォが頭で合わせて先制する。その後もナポリが主導権を握ったが、52分にレッチェが追いつく。FKの流れからゴール前で混戦となり、最後はフェデリコ・ディ・フランチェスコが右足で蹴り込んだ。

追いつかれたナポリは64分、左サイドからマリオ・ルイが上げたアーリークロスがレッチェのオウンゴールを誘発。これが決勝点となり、首位のナポリが勝ち点をさらに伸ばすことに成功した。一方、敗れたレッチェは5試合ぶりに得点を奪うも6連敗となり、またしても降格圏との勝ち点差を広げることはできなかった。

前節、ナポリ相手に4-0で完勝したミランは、『サン・シーロ』でエンポリと対戦。ホームチームは幾度となくゴールに迫ったものの、相手GKサムエレ・ペリサンの牙城を崩すことはできない。試合終盤にはオリヴィエ・ジルーがヘディングで劇的な先制ゴールを挙げたかに思われたが、これはハンドの判定で取り消しに。結局、“ロッソネリ”は23本のシュートを放ちながらも手痛いスコアレスドローに終わった。

◆■セリエA第29節

▼4月7日(金)

サレルニターナ 1-1 インテル

レッチェ 1-2 ナポリ

ミラン 0-0 エンポリ

▼4月8日(土)

19:30 ウディネーゼ vs モンツァ

21:30 フィオレンティーナ vs スペツィア

23:30 アタランタ vs ボローニャ

23:30 サンプドリア vs クレモネーゼ

25:30 トリノ vs ローマ

25:30 ヴェローナ vs サッスオーロ

27:45 ラツィオ vs ユヴェントス

◆■暫定順位表

1位 ナポリ(74/+45)

2位 ラツィオ(55/+25)

3位 ミラン(52/+12)

4位 インテル(51/+15)

───────CL出場圏───────

5位 ローマ(50/+12)

───────EL出場圏───────

6位 アタランタ(48/+15)

───────ECL出場圏───────

7位 ユヴェントス(44/+24)※勝ち点15はく奪

8位 ボローニャ(40/0)

9位 フィオレンティーナ(40/+2)

10位 トリノ(38/-4)

11位 ウディネーゼ(38/+3)

12位 サッスオーロ(37/-5)

13位 モンツァ(34/-7)

14位 エンポリ(32/-11)

15位 サレルニターナ(29/-16)

16位 レッチェ(27/-10)

17位 スペツィア(25/-20)

───────自動降格圏───────

18位 ヴェローナ(19/-20)

19位 サンプドリア(15/-31)

20位 クレモネーゼ(13/-29)