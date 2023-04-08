「ぐんまちゃん」シーズン2ビジュアル (c)群馬県

本日4月8日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。

「ぐんまちゃん」シーズン2

  • BSフジ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日7:58～
  • 群馬テレビ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日8:00～
  • TOKYO MX：：2023年4月9日（日）より毎週日曜日8:00～
  • AT-X：2023年4月13日（木）より毎週木曜日23:30～

「異世界ワンターンキル姉さん ～姉同伴の異世界生活はじめました～」

  • TOKYO MX：2023年4月8日（土）より毎週土曜日22:30～
  • サンテレビ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日22:30～
  • AT-X：2023年4月8日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BSフジ：2023年4月12日（水）より毎週水曜日24:30～

「おとなりに銀河」

  • TOKYO MX：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS11：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:30～
  • AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日22:00～
  • HTB：2023年4月10日（月）より毎週月曜日26:25～

「異世界召喚は二度目です」

  • ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2023年4月8日（土）より毎週土曜日26:00～
  • AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:00～
  • BS11：2023年4月9日（日）より毎週日曜日24:30～