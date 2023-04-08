本日4月8日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「ぐんまちゃん」シーズン2
- BSフジ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日7:58～
- 群馬テレビ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日8:00～
- TOKYO MX：：2023年4月9日（日）より毎週日曜日8:00～
- AT-X：2023年4月13日（木）より毎週木曜日23:30～
「異世界ワンターンキル姉さん ～姉同伴の異世界生活はじめました～」
- TOKYO MX：2023年4月8日（土）より毎週土曜日22:30～
- サンテレビ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日22:30～
- AT-X：2023年4月8日（土）より毎週土曜日23:30～
- BSフジ：2023年4月12日（水）より毎週水曜日24:30～
「おとなりに銀河」
- TOKYO MX：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS11：2023年4月8日（土）より毎週土曜日25:30～
- AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日22:00～
- HTB：2023年4月10日（月）より毎週月曜日26:25～
「異世界召喚は二度目です」
- ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2023年4月8日（土）より毎週土曜日26:00～
- AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:00～
- BS11：2023年4月9日（日）より毎週日曜日24:30～