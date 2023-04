ディズニー100周年記念！まるで映画館なカフェ「The Wonder Movie CAFE」レポ♪

ディズニーファンは必見! 現在、表参道ヒルズにて「The Wonder Movie CAFE」が開催中! カフェをたっぷり楽しんできた編集部員が、メニューやグッズを徹底レポートしていきます♪

>>>大人も思わずキュンとする! オシャレなメニュー・グッズを全部見る!(写真46点)

「The Wonder Movie CAFE」が2023年4月1日(土)より約9カ月間、表参道ヒルズ本館地下3階にて展開されます。

「The Wonder Movie CAFE」は、ディズニー創立100周年をお祝いして開催されるスペシャルカフェ。映画館をテーマに、ディズニーの映画制作のコンセプトで装飾され、ゲストは「Disney100」をテーマにしたアート作品に囲まれながら、素敵なダイニング体験を楽しむことができます。

カフェのデザインは、第1期・第2期・第3期と映画制作の過程に合わせて変化していき、期間ごとにメニューやグッズ、店内装飾が切り替わります。4月1日(土)から始まった第1期は、鉛筆で描かれた「モデルシートアート」がテーマ! モノクロでスタイリッシュな期間限定メニューやグッズが登場します。

今回は、カフェの内装や通年メニュー&期間限定メニュー、オシャレすぎるグッズなど、たっぷりレポートしていきます♪

【内装】

お店を訪れると、入口のミッキーマウスがお出迎えしてくれました!

カフェ店内に足を踏み入れると、まるで映画館のような空間が広がっていました……!

落ち着いた雰囲気で、ゆっくりお食事が楽しめそうです。

壁やテーブルには、キャラクターのラフ画が! ファンにはたまりませんね。

【メニュー】

カフェでは通年メニューに加え、第1期~第3期それぞれの期間限定メニューが提供されています。メニューはどれも、ディズニーの栄養成分のガイドラインに沿った、減塩、低糖のヘルシーな料理や飲み物となっています。

それでは、フォトジェニックな可愛らしいメニューの中から、いくつか気になったものをピックアップしてご紹介していきます♪

《期間限定メニュー(第1期)》

第1期は、ラフ画で使用する鉛筆をイメージした、炭を使用したモノクロームのメニューです。

●<第1期>モノクロバーガー

ミッキーマウスをモチーフにした真っ黒のバンズを使った大豆ミートパティのハンバーガー。タルタルソースたっぷりで、食べ応えのある一品です。オリジナルバーガー袋が付いています。※鶏・豚・牛肉は使用していません。

●<第1期>モノクロマカロニサラダ

竹炭で染めた真っ黒なマカロニを使ったマカロニパスタ。モナカは、マレフィセント、スティッチ、ミッキーマウスの3種からランダムで提供されます。

●<第1期>モノクロミルクスープ

じゃがいもとサツマイモが入った、低脂肪乳を使ったミルクスープ。スープがキャンバスになったような可愛いビジュアルで、飲むのがもったいない! オブラートは、ルシファー、アリス、プーさんの3種からランダムで提供されます。

●<第1期>モノクロフローズンヨーグルト

モノトーンのフルーツを使用したフローズンヨーグルト。モナカは、101匹わんちゃん、オーロラ姫、白雪姫の3種からランダムで提供されます。

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

《通年メニュー》

●ソイミートボールのトマトパスタ

豆腐を使ったミートボールが乗った、トマトソースのパスタ。ミッキーマウスのフラッグに子供も大人も大喜び間違いなしです! ※鶏・豚・牛肉は使用していません。

●チキンオーバーライス

ターメリックライスに野菜とチキンが乗ったチキンオーバーライス。トマトケチャップとシーザードレッシングで味付けされています。

●シュリンプ&ビーンズのコブサラダ

エビが入ったコブサラダ。竹炭を使った黒いパンでミッキーマウスが表現されています。

●フルーツ&ゼリー

ミッキーマウスをモチーフにしたフルーツ&ゼリー。見た目がとてもキュートです♪ オレンジ、いちご、キウイと無糖のゼリーが入っています。

《ドリンクメニュー》

フードメニューに加え、ドリンクメニューも充実しています。オリジナルのストロータンブラーやマグカップなどは、追加料金で購入することができるので、ぜひチェックしてみてください!

【グッズ】

お食事が終わったら、ショッピングを楽しみましょう♪ 店内のグッズコーナーには、シンプルで可愛いデザインのアイテムが展開されています。

特に私が気になったのが、エコバッグとキャンバスアート!

エコバックは、シルバーのミッキーマウス型ポーチが付いているので、持ち運ぶ際もテンションが上がりますね。

キャンバスアートは、ミッキーマウス、ドナルドダック、ふしぎの国のアリス、101匹わんちゃん、リトル・マーメイド、アラジンがラインナップ。お部屋に並べて飾りたくなりますね♪

「The Wonder Movie CAFE」でディズニーアートに囲まれて、至福のひとときを♪

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.