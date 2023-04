ヨーグルト以外のブルガリアの名産とは…？ SCANDALが“ブルガリアクイズ”に悪戦苦闘!?

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月3日(月)の配信から「SCANDAL Catch up」は新シーズンがスタート! 番組提供枠が「明治ブルガリアヨーグルト」になったことから、SCANDALのメンバーがブルガリア共和国にまつわるクイズに挑戦しました。HARUNA:今回の放送から「SCANDAL Catch up」は、新しいシーズンがスタートします! 心機一転、今回は「一夜漬け! ブルガリアクイズ!」と題した企画をお届け。ブルガリア共和国に関する知識をクイズ形式で学んでいくコーナーです。MAMI:「一夜」も漬けてないけどね。HARUNA:まあ、なにも漬けてないね。TOMOMI:そもそも、街中でブルガリア共和国について聞かれることはないけどね。RINA:めっちゃ怖いよ、街中でブルガリア共和国についていきなり聞かれるって!HARUNA:「あの、すみません、ブルガリア共和国についてなんですけど……」って?TOMOMI:怖い怖い!HARUNA:とにかく、ブルガリア共和国に関するためになる知識を、クイズ形式で学んでいきましょう。ちなみにブルガリア共和国は日本の約3分の1の面積で、人口は690万人です。まずは1つ目の「ブルガリア知識」です。それではさっそくクイズにまいりましょう!RINA:ヒントはないの? (答えを)聞いたら「あー」ってなる?TOMOMI:みんな知ってる?スタッフ:もちろん、みんな知っているものではあります。ヨーロッパに行き慣れているみなさんですから、ヨーロッパをイメージしてください。よくあるものです。HARUNA:なんだろう……。スタッフ:「建物」とかではないです。HARUNA:全然わかんない……。スタッフ:複数回答可です!MAMI:2個とか書いていいの?スタッフ:もちろんです。HARUNA:え、なんで2個も出てくるの?MAMI:思いつくもの全部書いちゃう。HARUNA:そんなに書けることあるの?スタッフ:ヨーロッパをイメージしてください! ヨーロッパっぽいものです。HARUNA:ヨーロッパっぽいもの!?ここでタイムアップ! メンバーはそれぞれフリップに思いついた答えを書き、見せ合うことに……。HARUNA:「食器」「ランプ」「石鹸」。食べ物じゃないものにしました。RINA:「チーズ」と「ワイン」。TOMOMI:「フィナンシェ」と「チーズ」と「チョコ」。MAMI:私はめっちゃ書きました。「牛乳」「チーズ」「バター」「小麦」「ハム」「水」。スタッフ:このなかに、正解がひとりいらっしゃいます。一同:おー! なんやろ。TOMOMI:チーズではないってことやね……。果たして正解したのは誰なのでしょうか?<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056