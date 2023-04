Saucy Dog石原慎也「カナヅチなのでスイミングに通っています」“普通”がテーマのラジオ番組スタート

Saucy Dogの石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。レギュラー講師としては初登場となる4月5日(水)の放送では、リスナーへのあいさつと、番組が用意したテスト形式の質問に答えました。毎週水曜に放送される同コーナーのレギュラー講師に就任したSaucy Dog。今後は“普通”をテーマにお届けしていくことが発表されました。今回は初ということで、自己紹介を兼ねた“普通をテーマにした質問”に回答。そのなかから、さらに掘り下げられたものを紹介します。石原:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! 今日からこの学校の新任講師になりました。Saucy Dogギター&ボーカルの石原慎也です! 緊張する面もありつつ、「大丈夫かしら?」と思いながらも、頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします!Saucy Dogは、自分の日常生活や、当たり前のことでもみんなが忘れかけていることを歌にしているので、そういうのと掛け合わせて、担当は“普通の授業”になりました。“普通”っていうのは、けっこう人それぞれあると思うんです。すなわち、生徒のみなさんの“日常”であり、生徒のみなさんの“すべて”でございます。それを受け止める授業、それが“普通の授業”です。みなさんの普通の悩みを聞いたりとかね。普通の恋愛話とかもできたらいいなと思っています!――『あなたが普通に好きなものを3つ答えなさい』石原:アニメ、音楽、自然、とかかな?――普通に好きなアニメは、どの作品ですか?石原:あだち充さんの『タッチ』をようやく見終わったので、今は『MIX』を見ています。『タッチ』の続きというか、あれから30年後みたいな作品です。野球とかスポーツ系のアニメが好きなので、『ブルーロック』とかも見ています。みんなのオススメも教えてください。普通に見ます!――普通に好きな自然を具体的に!石原:一時期、“島巡り”にハマっていたんです。猿島とか、軍艦島みたいな“島”とつく所を見てまわったりとか……入れない所もあるんですけど。パワースポットとか、廃村とか、そういう所も好きでよく行っています。山登りも今年はするつもりだし。あと……僕、カナヅチなんです。なので今、泳げるようにスイミングに通ってて(笑)。もう三十路なんですけど、今年からスイミングに通い始めました。大自然……海に行けたらいいなと思っております!このほかには……・あなたが「自分、普通だな」と、悩んでいるところを答えなさい。・あなたが「これって普通だよね……?」と、ちょっと自信のないことを答えなさい。・Saucy Dogが、今、普通にお知らせすべきことを答えなさい。・あなたが、この授業で普通にやりたいことを答えなさい。・新授業初日にオンエアするSaucy Dogの曲、普通にどの曲を選ぶか答えなさい。という質問にも回答しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/