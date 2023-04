BABYMETAL、最新ライブ映像で構成された「Mirror Mirror」MV公開

BABYMETALが、3月24日(金)に全世界同時リリースした初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』よりフォーカストラック「Mirror Mirror」のオフィシャルMVを公開した。

【動画を観る】BABYMETAL「Mirror Mirror」OFFICIAL MV

同MVは、4月1日(土)、2日(日)にぴあアリーナMMで開催されたワンマンライブ「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」公演のライブ映像で構成。新章をスタートした新生BABYMETALとして初のOFFICIAL MUSIC VIDEOとなる。

「Mirror Mirror」は、2022年4月より石化されBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)” で復元されたパラレルワールド「MIRROR」をテーマにした楽曲で、鏡の中の世界と現実の世界を行ったり来たりするパラレルワールドを体現している楽曲。鏡に映る自分が見ているのは、本当の自分なのか、こうありたいと願う自分なのか? 様々な世界線を越えて活動するBABYMETALならではの楽曲となっている。

BABYMETALは、4月からスウェーデン出身のパワーメタル・バンドSabaton(サバトン)のUK & EUツアーにSpecial Guestとして参加し、5月からは「BABYMETAL WORLD TOUR 2023」として初となるアジア&オーストラリアでのワンマンツアーの開催が決定している。また、日本の夏フェスでは「SUMMER SONIC 2023」への出演が決定している。

<リリース情報>

BABYMETAL

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』

発売日:2023年6月14日(水)

収録曲:全13曲

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。

Blu-ray & DVD

①【Blu-ray(完全生産限定盤)】

価格:¥9900 (tax in) 品番:TFXQ-78235 ※アナログサイズジャケット仕様

②【Blu-ray(通常盤)】

価格:¥7700 (tax in) 品番:TFXQ-78236

③【DVD(通常盤)】

価格:¥6600 (tax in) 品番:TFBQ-18267

▶LIVE VINYL

④【2VINYL(完全生産限定盤)】

価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38119~38120

▶THE ONE限定盤

⑤【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)Blu-ray+2CD+写真集】

価格:¥22000(tax in) 品番:ONEB-0039

タイトル:『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:Blu-ray(1枚 / 全13曲)、LIVE ALBUM(2枚 / 全13曲)

※80ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】

※TFXQ-78235 / TFXQ-78236 / TFBQ-18267 / TFJC-38119~38120 / ONEB-0039共通

【2023.1.28 & 29 at Makuhari Messe】

1. METAL KINGDOM

2. Divine Attack - 神撃 -

3. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

4. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

5. ギミチョコ!!

6. メギツネ

7. ド・キ・ド・キ☆モーニング

8. Light and Darkness

9. Monochrome

10. ヘドバンギャー!!

11. イジメ、ダメ、ゼッタイ

12. Road of Resistance

13. THE LEGEND

https://www.asmart.jp/returns

※受注受付期間 2023年3月31日(金)12:00~2023年4月16日(日)23:59

「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」

Special Guest:BABYMETAL

Support:LORDI

2023年4月14日(金)イギリス, リーズ / First Direct Arena

2023年4月15日(土)イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley

2023年4月16日(日)イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena

2023年4月18日(火)イギリス, グラスゴー / OVO Hydro

2023年4月21日(金)フランス, パリ / Zénith Paris La Villette

2023年4月22日(土)ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt

2023年4月24日(月)ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena

2023年4月25日(火)ルクセンブルク, エシュ=シュル=アルゼット / Rockhal Main Hall

2023年4月28日(金)スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena

2023年4月29日(土)ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum

2023年4月30日(日)デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena

2023年5月2日(火)ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena

2023年5月3日(水)オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome

2023年5月5日(金)ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena

2023年5月6日(土)ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena

2023年5月7日(日)オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle

2023年5月9日(火)ポーランド, ウッチ / Atlas Arena

2023年5月10日(水)チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava

2023年5月12日(金)ドイツ, ケルン / Lanxess Arena

2023年5月13日(土)ベルギー, アントワープ / Sportpaleis

2023年5月15日(月)ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle

2023年5月18日(木)エストニア, タリン / Saku Suurhall

2023年5月19日(金)フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)

2023年5月20日(土)フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ASIA」

2023年5月25日(木)ジャカルタ / ICE, BSD CITY, HALL 10

2023年5月28日(日)バンコク / TRUE ICON HALL

2023年5月31日(水)香港 / ASIA WORLD EXPO, HALL 10

2023年6月2日(金)台北 / ZEPP NEW TAIPEI

2023年6月4日(日)クアラルンプール / ZEPP KUALA LUMPUR

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 AUSTRALIA」

2023年6月8日(木)オーストラリア、ブリスベン / FORTITUDE MUSIC HALL

2023年6月9日(金)オーストラリア、シドニー / HORDERN PAVILION

2023年6月11日(日)オーストラリア、メルボルン / MARGARET COURT ARENA

BABYMETAL Official Website:http://www.babymetal.com