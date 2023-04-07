BABYMETAL、最新ライブ映像で構成された「Mirror Mirror」MV公開

BABYMETALが、3月24日（金）に全世界同時リリースした初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』よりフォーカストラック「Mirror Mirror」のオフィシャルMVを公開した。
【動画を観る】BABYMETAL「Mirror Mirror」OFFICIAL MV
同MVは、4月1日（土）、2日（日）にぴあアリーナMMで開催されたワンマンライブ「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」公演のライブ映像で構成。新章をスタートした新生BABYMETALとして初のOFFICIAL MUSIC VIDEOとなる。
「Mirror Mirror」は、2022年4月より石化されBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE（メタルバース）” で復元されたパラレルワールド「MIRROR」をテーマにした楽曲で、鏡の中の世界と現実の世界を行ったり来たりするパラレルワールドを体現している楽曲。鏡に映る自分が見ているのは、本当の自分なのか、こうありたいと願う自分なのか？ 様々な世界線を越えて活動するBABYMETALならではの楽曲となっている。
BABYMETALは、4月からスウェーデン出身のパワーメタル・バンドSabaton（サバトン）のUK & EUツアーにSpecial Guestとして参加し、5月からは「BABYMETAL WORLD TOUR 2023」として初となるアジア&オーストラリアでのワンマンツアーの開催が決定している。また、日本の夏フェスでは「SUMMER SONIC 2023」への出演が決定している。
＜リリース情報＞
BABYMETAL
Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』
発売日：2023年6月14日（水）
収録曲：全13曲
※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。
Blu-ray & DVD
①【Blu-ray（完全生産限定盤）】
価格：￥9900 （tax in） 品番：TFXQ-78235 ※アナログサイズジャケット仕様
②【Blu-ray（通常盤）】
価格：￥7700 （tax in） 品番：TFXQ-78236
③【DVD（通常盤）】
価格：￥6600 （tax in） 品番：TFBQ-18267
▶LIVE VINYL
④【2VINYL（完全生産限定盤）】
価格：￥5500 （tax in） 品番：TFJC-38119～38120
▶THE ONE限定盤
⑤【THE ONE限定盤（完全生産限定盤）Blu-ray+2CD＋写真集】
価格：￥22000（tax in） 品番：ONEB-0039
タイトル：『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -
セット内容：Blu-ray（1枚 / 全13曲）、LIVE ALBUM（2枚 / 全13曲）
※80ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様
【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】
※TFXQ-78235 / TFXQ-78236 / TFBQ-18267 / TFJC-38119～38120 / ONEB-0039共通
【2023.1.28 & 29 at Makuhari Messe】
1. METAL KINGDOM
2. Divine Attack - 神撃 -
3. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）
4. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
5. ギミチョコ！！
6. メギツネ
7. ド・キ・ド・キ☆モーニング
8. Light and Darkness
9. Monochrome
10. ヘドバンギャー！！
11. イジメ、ダメ、ゼッタイ
12. Road of Resistance
13. THE LEGEND
※受注受付期間 2023年3月31日（金）12:00～2023年4月16日（日）23:59
「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」
Special Guest：BABYMETAL
Support：LORDI
2023年4月14日（金）イギリス, リーズ / First Direct Arena
2023年4月15日（土）イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley
2023年4月16日（日）イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena
2023年4月18日（火）イギリス, グラスゴー / OVO Hydro
2023年4月21日（金）フランス, パリ / Zénith Paris La Villette
2023年4月22日（土）ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt
2023年4月24日（月）ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena
2023年4月25日（火）ルクセンブルク, エシュ＝シュル＝アルゼット / Rockhal Main Hall
2023年4月28日（金）スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena
2023年4月29日（土）ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum
2023年4月30日（日）デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena
2023年5月2日（火）ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena
2023年5月3日（水）オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome
2023年5月5日（金）ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena
2023年5月6日（土）ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena
2023年5月7日（日）オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle
2023年5月9日（火）ポーランド, ウッチ / Atlas Arena
2023年5月10日（水）チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava
2023年5月12日（金）ドイツ, ケルン / Lanxess Arena
2023年5月13日（土）ベルギー, アントワープ / Sportpaleis
2023年5月15日（月）ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle
2023年5月18日（木）エストニア, タリン / Saku Suurhall
2023年5月19日（金）フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)
2023年5月20日（土）フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli
「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ASIA」
2023年5月25日（木）ジャカルタ / ICE, BSD CITY, HALL 10
2023年5月28日（日）バンコク / TRUE ICON HALL
2023年5月31日（水）香港 / ASIA WORLD EXPO, HALL 10
2023年6月2日（金）台北 / ZEPP NEW TAIPEI
2023年6月4日（日）クアラルンプール / ZEPP KUALA LUMPUR
「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 AUSTRALIA」
2023年6月8日（木）オーストラリア、ブリスベン / FORTITUDE MUSIC HALL
2023年6月9日（金）オーストラリア、シドニー / HORDERN PAVILION
2023年6月11日（日）オーストラリア、メルボルン / MARGARET COURT ARENA
BABYMETAL Official Website：http://www.babymetal.com