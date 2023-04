5月27、28日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でライブイベント「@JAM 2023」が開催される。

ライブイベント「@JAM」シリーズは現在、年間20本以上開催されているが、5月に行われるのはその本丸となるポップカルチャーの祭典。2日間にわたって4部構成でアイドルイベントが実施される。DAY 1の第1部では、次世代の注目アイドルたちが8月26、27日に神奈川・横浜アリーナで開催される音楽フェス「@JAM EXPO 2023 supported by UP-T」への出演権を賭けて競い合う「ROAD TO @JAM EXPO 2023」の決戦大会、第2部では「@JAM EXPO」のメインステージであるストロベリーステージへの出演権を賭けた「メインステージ争奪 LIVE」が行われる。第1部の出演者は予選会を経て決定する予定で、第2部にはアキシブproject、Bunny La Crew、Peel the Apple、PinkySpice、BOCCHI。が参加する。

またDAY 2は「SUPER LIVE」と題し、「@JAM」シリーズならではのオムニバスライブが行われる。第1部にOCHA NORMA、クマリデパート、虹のコンキスタドール、#ババババンビ、FES☆TIVE、MyDearDarlin' 、第2部にAppare!、JamsCollection、つばきファクトリー、femme fatale、FRUITS ZIPPER、わーすたが出演する。

「@JAM」のオフィシャルサイトでは、明日4月8日12:00から17日23:59まで有料会員を対象にチケットの先行予約を受け付ける。

@JAM 2023

2023年5月27日(土)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

[第1部]OPEN 11:00 / START 12:00

<出演者>

※予選会を経て後日決定



[第2部]OPEN 17:00 / START 18:00

<出演者>

アキシブproject / Bunny La Crew / Peel the Apple / PinkySpice / BOCCHI。



2023年5月28日(日)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

[第1部]OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

OCHA NORMA / クマリデパート / 虹のコンキスタドール / #ババババンビ / FES☆TIVE / MyDearDarlin'



[第2部]OPEN 16:30 / START 17:30

<出演者>

Appare! / JamsCollection / つばきファクトリー / femme fatale / FRUITS ZIPPER / わーすた