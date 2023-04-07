7月28日から30日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」の出演アーティスト第4弾がアナウンスされた。

今回追加されたのは7月28日公演にダニエル・シーザー、池田亮司、坂本慎太郎、ヤングシン、イヴ・トゥモア、29日公演にキャロライン・ポラチェック、Itaca Band、TESTSET（砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一）、30日公演に100 Gecsの9組。イベントのオフィシャルサイトでは6月1日23:00までチケットの2次先行販売が行われている。

FUJI ROCK FESTIVAL '23

2023年7月28日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

The Strokes / ダニエル・シーザー / NxWorries（アンダーソン・パーク＆ノレッジ） / デンゼル・カリー / 矢沢永吉 / Yeah Yeah Yeahs / Yo La Tengo / アレクサンダー23 / The Birthday / The Budos Band / コリー・ヘンリー / EY∃ × COSMIC LAB / Fever 333 / Idles / KEYTALK / 菊池亮太＆ござ / 君島大空 合奏形態 / 思い出野郎Aチーム / Overmono / 池田亮司 / 坂本慎太郎 / STUTS / スーダン・アーカイブス / Tohji / ヴィーガン / YONA YONA WEEKENDERS / ヤングシン / イヴ・トゥモア / and more



2023年7月29日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

Foo Fighters / ELLEGARDEN / ルイス・コール / アラニス・モリセット / コーリー・ウォン / Slowdive / Vaundy / キャロライン・ポラチェック / Chilli Beans. / デヴィッド / ダーモット・ケネディ / GEZAN with Million Wish Collective / GoGo Penguin / 長谷川白紙 / 羊文学 / Itaca Band / Jatayu / KOTORI / オレンジスパイニクラブ / ロミー / TESTSET（砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一） / ザ・トイズ / ティーシャ / UA / ワイズ・ブラッド / 優河 with 魔法バンド / and more



2023年7月30日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

リゾ / ルイス・キャパルディ / Weezer / FKJ / カネコアヤノ / YUKI / Balming Tiger / Black Midi / ザ・ブレスド・マドンナ / ドミコ / G・ラヴ＆ドノヴァン・フランケンレイター / ジンジャー・ルート / グリフィン / Homecomings / ジョン・キャロル・カービー / 民謡クルセイダーズ / ニール・フランシス / NIKO NIKO TAN TAN / OKI DUB AINU BAND / 100 Gecs / ROTH BART BARON / SIRUP / スターダスト☆レビュー / SUPER BEAVER / Yard Act / ヤング・ベー / and more