「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」の第4弾ムビチケカードが、4月15日にWeb限定で発売される。

ムビチケカードの券面には、制作スタジオ・オレンジの撮り下ろしによるキャラクターソロビジュアルが使用された。メイジャー販売サイトでは全16種から好きなアイドルのデザインを2枚選ぶことができ、特典にチケットファイルが用意されている。同じく4月15日には、全国のローソン、ミニストップ、セブンイレブン、ファミリーマートでもムビチケカードの販売がスタート。ローソンではB2タペストリー付きの@Loppi限定セットも取り扱う。

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」の公開を記念し、キャストが登壇するプレミアム上映会が、6月12日に東京の東京国際フォーラムで行われる。一部映画館にてライブビューイングも実施。ライブビューイング会場と登壇キャストは後日アナウンスされる。4月17日正午からは、ムビチケ購入者を対象とした先行抽選を実施予定。一般販売は5月19日にスタートする。

また5月13日と14日には全国の劇場にて、「アイドリッシュセブン」の1stライブ「Road To Infinity」と2ndライブ「REUNION」の発声あり応援上映を開催。いずれも過去ライブの特別編集版となり、13日には「Road To Infinity」が、14日には「REUNION」が各日1回限りで上映される。プレオーダー先行は4月8日から、一般販売は5月10日からオンラインで、5月11日から劇場窓口でスタート。実施劇場は「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」公式サイトでチェックしよう。

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」

<DAY 1>:2023年5月20日(土)公開

<DAY 2>:2023年5月21日(日)公開

メインスタッフ

原作:バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督:錦織博、山本健介

脚本:都志見文太

キャラクター原案:種村有菜

CGチーフディレクター:井野元英二

キャラクターデザイン:宮崎瞳

美術ボード:大久保錦一

色彩設計:三笠修

総撮影監督・ルック開発:若林優

編集:瀧川三智、須藤瞳、仙土真希、山岸歩奈実

編集スーパーバイザー:西山茂

音楽制作:ランティス

音響監督:濱野高年

制作:オレンジ

製作:劇場版アイナナ製作委員会

配給:バンダイナムコフィルムワークス・バンダイナムコオンライン・東映

メインキャスト

IDOLiSH7

七瀬陸:小野賢章

和泉一織:増田俊樹

二階堂大和:白井悠介

和泉三月:代永翼

四葉環:KENN

逢坂壮五:阿部敦

六弥ナギ:江口拓也

TRIGGER

八乙女楽:羽多野渉

九条天:斉藤壮馬

十龍之介:佐藤拓也

Re:vale

百:保志総一朗

千:立花慎之介

ŹOOĻ

亥清悠:広瀬裕也

狗丸トウマ:木村昴

棗巳波:西山宏太朗

御堂虎於:近藤隆

(c)BNOI/劇場版アイナナ製作委員会