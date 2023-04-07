TVアニメ「魔術士オーフェンはぐれ旅 聖域編」のPVが公開された。

PVには「聖域編」から登場する新キャラクター・ジャックとオーフェンが対峙するさまや、同じく聖域編から登場するプルートーのバトルシーンが。またオーフェンが何者かに「ここでお別れだな」と告げる姿や、行方知れずとなっていた彼の義姉・アザリーの姿も切り取られた。「魔術士オーフェンはぐれ旅 聖域編」は4月12日に放送開始。

TVアニメ「魔術士オーフェンはぐれ旅 聖域編」

放送情報

AT-X：2023年4月12日（水）より毎週水曜日20:30～ ※リピート放送あり、毎週金曜日8:30～、毎週火曜日14:30～

TOKYO MX：2023年4月12日（水）より毎週水曜日22:00～

WOWOW：2023年4月12日（水）より毎週水曜日24:00～

BSフジ：2023年4月13日（木）より毎週木曜日24:30～

スタッフ

原作：秋田禎信（TOブックス刊）

原作イラスト：草河遊也

監督：浜名孝行

シリーズ構成：古怒田健志

キャラクターデザイン：菊地洋子、りお

色彩設計：桂木今里

美術監督：荒井和浩

撮影監督：近藤慎与

CG監督：大嶋慎介

音響監督：平光琢也

音楽：Shinnosuke

音楽制作：ランティス

編集：小野寺桂子

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

オーフェン：森久保祥太郎

クリーオウ：大久保瑠美

マジク：小林裕介

ボルカン：水野まりえ

ドーチン：渕上舞

エド：小野大輔

ロッテーシャ：青木志貴

ウィノナ：相羽あいな

アルマゲスト：石田彰

ジャック：安元洋貴

プルートー：日野聡

アザリー：日笠陽子

銀月姫：金田朋子

シーク：中島卓也

カコルキスト：土屋神葉

イールギット：鎌倉有那