横に並べられる！ 『すみっコぐらし』のフラワーBOXに四角が誕生♪

お部屋のすみっこで癒してくれる!? かわいいすみっコたちをお花で描いたフラワーBOX「すみっコぐらし フラワーコレクション」に、横に並べてすみっコを追加できる新作「しかくBOX」が誕生! ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」にて販売中だ。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観で子どもから大人まで幅広く愛されている人気キャラクター「すみっコぐらし」。

2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

「すみっコぐらし フラワーコレクション」は、バラやかすみ草、あじさい、カーネーションなどのプリザーブドフラワーを使って、『すみっコぐらし』の仲間たちを描いたフラワーBOX。2021年2月の発売以来、大好評を博してきた。

今回登場した「すみっコぐらし フラワーコレクション(しかくBOX)」は、「横に並べてすみっコを増やしていけるような作品は作れませんか?」というユーザーの声から、すみっコぐらし好きな店主が企画。きれいなお花畑をイメージしてアレンジした、すみっコたちの背景を統一することで、新しいすみっコの仲間を横に並べて追加するたびに大きな作品になっていく、とってもユニークなキャラクターフラワーBOXとなっている。

数をそろえれば、壁一面を隙間なく覆うことも可能だ!

キャラクターの背景に当たるところも、花の色をそろえた仕様になっているので、しかくBOXを横に並べても背景がきれいにそろうのだ。

ラインナップは、「しろくま&ふろしき」、「ぺんぎん?&たぴおか」、「とんかつ&えびふらいのしっぽ」、「ねこ&ざっそう」、「とかげ&にせつむり」の5種類。

キャラクター部分は、貼り絵のようにあじさいの花びらを貼り合わせることで表現。プリザーブドフラワーを使っているため、水やり不要で枯れずに長持ち! かわいいすみっコたちをずっと愛でることができる。

サイズは横10×縦13×高さ8センチで、大きすぎず小さすぎない、棚やテーブルに飾るのにちょうどいいサイズ。さらにそのまま飾れる透明フィルム付きだ。

お部屋に飾るだけでおもわずほっこり癒される、かわいいすみっコぐらしのフラワーBOXは、自分用としてはもちろん、すみっコぐらし好きなママへの母の日ギフトにも喜ばれること間違いなし♪

すみっコたちを集めて並べて、お部屋を華やかに彩ろう!

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.