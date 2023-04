「すみっコぐらし」NANOBAGは大容量で軽くて手のひらサイズに収納！

人気キャラクター「すみっコぐらし」がデザインされた手のひらサイズに収納できるエコバッグ「NANOBAG(ナノバッグ)」がCycleから登場。絵柄は全部で3種類、先行販売特典として最大20%オフとなるプランやNANOBAGオリジナルカラビナもついてくる特典も用意されている。2023年4月5日(水)17時より4月29日(土)18時にかけて援購入サイト「Makuake」にて先行リリースとなる。

「すみっコぐらし」はかわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観で子どもから大人まで幅広く愛されている人気キャラクター。

2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

「NANOBAG」は、手のひらサイズで25グラムと非常に軽いうえに大容量19リットルで耐荷重が約30キロまでOKのエコバッグ。スーパーや普段使いまで幅広く利用できる点が受けて、累計販売数が16万個を突破したという。

「素材が薄いためポケットにくしゃくしゃのまま収納できる」といった合理性も評価されている。「使い分け」をしたいとして3個まとめ買いする人もおり、エコバッグを超えたファッションバッグとしても利用されている。

NANOBAGシリーズに初登場した「すみっコぐらし」の絵柄は、表面と裏面の色も違い「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」をメインとしたデザイン「集合」、メインキャラクターに加えて、みにっコたちも大集合したデザイン「ボーダー」、基調は黒でモノトーンにまとめ、様々なシーンで利用できそうなデザイン「星空」の3パターンがあり、サイズは手提げバックとしてはスタンダードなサイズ。

Cycle代表・飯田航は「NANOBAGから、人気キャラクターのすみっコぐらしのデザインバージョンが発売されました。可愛いらしいデザインからシックなデザインまで、幅広くご用意できました。NANOBAGの魅力の一つは、手のひらサイズに収納できること。付属の小さな袋がとても可愛いので、ぜひ手に取って頂けたら嬉しいです」とコメントしている。

2020年のレジ袋有料化により需要が増大し、キャラクターグッズの1ジャンルとして定着したエコバッグ。特にファンシー系キャラとの相性は抜群で数多くのアイテムが出ている。

好きなキャラクターのものを選ぶのは基本だが、一方で実用のものでもあるため、大きさ・軽さ・畳みやすさが重要になってくる。その点で機能に優れた「NANOBAG」は注目アイテムと言えるのではないだろうか。

「すみっコぐらし」ファンの方はぜひチェックしていただきたい。

>>>こんなに小さく!「すみっコぐらし」NANOBAGの画像を見る(画像5点)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.