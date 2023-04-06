盆ノ木至原作によるTVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」とサンリオキャラクターズによるコラボショップ「吸血鬼すぐ死ぬ×サンリオキャラクターズ PremiumShop」が、東京、広島、愛知、大阪、宮城で4月22日より順次開催される。

「吸血鬼すぐ死ぬ×サンリオキャラクターズ PremiumShop」のビジュアルには、ドラルクとクロミ、ロナルドとマイメロディ、ジョンとマイスウィートピアノの姿を描写。そのほかヒナイチとコロコロクリリン、半田桃とバッドばつ丸といった組み合わせのイラストもお目見えした。

会場は東京・ラフォーレ原宿、広島・広島PARCO、愛知・名古屋PARCO、大阪府・SHIBUYA109阿倍野店、宮城・仙台駅前EBeanS。また通販サイト・PremiumStore.jpでも予約販売が行われる。グッズや特典などの詳細は続報を待とう。

「吸血鬼すぐ死ぬ×サンリオキャラクターズ PremiumShop」

期間：2023年4月22日（土）～4月30日（日）

場所：東京都 ラフォーレ原宿 B1F

時間：11:00～20:00



期間：2023年4月22日（土）～5月7日（日）

場所：広島県 広島PARCO 本館8F

時間：10:00～20:30



期間：2023年4月22日（土）～5月10日（日）

場所：愛知県 名古屋PARCO 東館 3F

時間：10:00～21:00



期間：2023年4月22日（土）～5月18日（木）

場所：大阪府 あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店

時間：10:00～21:00



期間：2023年4月26日（水）～5月18日（木）

場所：宮城県 仙台駅前EBeanS 2F

時間：10:00～20:00

(c)盆ノ木至（秋田書店）／製作委員会２すぐ死ぬ