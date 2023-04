「夢なんじゃないか？」サイゼリヤの青森初出店に「できるだけすぐに行きたい！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月5日(水)は、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組の掲示板に気になる投稿をしたリスナーにその内容を詳しく聞きました。電話をつないだ5人のなかから、以前話した話題のその後を報告した17歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、我が校のスタンダード授業『掲示板逆電』をやっていきます! みんなの教室「学校掲示板」に書き込んでくれた生徒(リスナー)に、直線電話をして話を聞いていく授業です。書き込む内容は、どんなことでもOKです。キミが今話したいこと、聞いてみたいことを自由に送ってきてほしい!こもり校長:もしもし! 何を話そっか?リスナー:ご報告があるんですけど、1年前の2月に『私の地元にはアレがない』という授業で電話したんです。そこで、青森にはサイゼがないことをご報告したんですけど、あれから1年経って、ついに! なんと!こもり校長:なんと!?リスナー:青森にもサイゼができることになりました!COCO教頭:おめでとう!こもり校長:サイゼさんありがとう! この1年は長かったなー!リスナー:ほんっとに、長かったです……!こもり校長:(1年前の逆電を)覚えているよ。青森にサイゼがないもんだから、話題に出てもどんなものかがわからない、という話をしたんだよね。リスナー:そうです。こもり校長:青森のサイゼはもうできているの?リスナー:5月に開く、っていってました。COCO教頭:楽しみだね~。こもり校長:じゃあ、できたら行く予定?リスナー:はい。できるだけすぐに行きたいです!こもり校長:サイゼができることを知ったときは、どういう気持ちだったの?リスナー:いやもう……夢なんじゃないか? って。校長・教頭:(笑)。こもり校長:もうディズニーランドだね。リスナー:そうですね。ディズニーができたような感じです!COCO教頭:(笑)。こもり校長:家からは近いの?リスナー:そうですね、電車で1時間あれば着くと思います。COCO教頭:おっ、けっこう遠くね……?こもり校長:うん……こんなことを言うのは申し訳ないんだけど、片道1時間かけて行くには、ちょっと……。リスナー:えっ? 片道1時間って近くないんですか!?校長・教頭:!!!!!こもり校長:ごめん!COCO教頭:ごめんごめん!こもり校長:ちょっと……よくなかったね。COCO教頭:便利な世の中に慣れすぎてるわ……!リスナー:感覚の違いはありますからね!こもり校長:ごめんごめん。そっか、1時間は近いのか!リスナー:近いです!こもり校長:そうか、じゃあノリノリで行けるな!リスナー:ノリノリです!こもり校長:教頭は、サイゼに行ったことある?COCO教頭:もちろん! 大好きなメニューがあるから紹介したいねんけど、「トリフアイスクリーム」をデザートに絶対食べて! めちゃくちゃおいしいから!リスナー:はい! トリフ……?COCO教頭:チョコレートのアイスクリームやねん!こもり校長:あの、ちょっと待って! 「ミラノ風ドリア」とか「エスカルゴ(のオーブン焼き)」とかあるじゃん。いきなりの「トリフアイスクリーム」は違うんじゃない?COCO教頭:そうか(笑)。でも、めっちゃおいしいから試してみて!リスナー:試してみます!こもり校長:初めてのサイゼがどんなものだったか、また話を聞かせてね!リスナー:わかりました!こもり校長:新学期、サイゼと一緒に楽しんでよ!リスナー:はい!このほかには……・「今日は高校の入学式でした。知り合いがまったくいない学校なのですが、新しい友達ができました」という15歳・「今日、乗馬の練習をしていたら落馬しました。先に手をついたから、ケガはありませんでした」という13歳・「中学生のときからギャグやダジャレが好きなのですが、高校生になってどのタイミングで友達にギャグを言えばいいか悩んでいる」という15歳・「4月6日が誕生日です。あともう少しなので、お祝いしてください!」という14歳と電話をつなぎました。イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は、2023年5月に青森県五所川原市にあるショッピングセンター内に「サイゼリヤ ELM(エルム)店」を出店することを発表しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/