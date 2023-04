Mrs. GREEN APPLE 新曲『ケセラセラ』は「日常で感じる小さいトゲに寄り添ってくれる曲」ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月3日(月)の放送では、新曲の『ケセラセラ』について、“言える範囲”でどういう曲かを語りました。今回、話題になった『ケセラセラ』は、4月30日(日)からスタートする清野菜名さん主演のドラマ『日曜の夜ぐらいは...』(ABCテレビ・テレビ朝日系)の主題歌として書き下ろされた楽曲です。大森元貴 (Vo/Gt):ドラマ主題歌『ケセラセラ』が発表されましたね。ティザー(映像)でチラっと聴ける状態にはなってますけども。今、言える範囲でどうですか?若井滉斗 (Gt):もちろん、ドラマに寄り添った歌詞だったりサウンドだったりするんですけど、みなさんの日常の中にも溶け込んでくれると思います。みなさんの背中をそっと優しく押してくれるような楽曲だと思うので、ぜひ楽しみにしていてください!大森:なるほどね! ティザー(映像)では、もうサビが出ていますけども……若井さん、これ最難易度のギターじゃないですか?若井:そうなんです、実は!藤澤涼架 (Key):そうですね!大森:公開されている箇所のギターは、若井さん史上最難易度のギタータッピングじゃないですか。若井:うん。だから『弾いてみた』(の動画)とかあげちゃおうかな、みたいな。大森:チャレンジやろうよ、それ!若井:ね……!藤澤:自分で言ったのに、すごい不安な顔してるけど大丈夫?(笑)。岩井:ぜひみんなに……コピーシテ貰イタイカラ……。藤澤:棒読みみたいになっちゃってるから(笑)。大森:“コピーシテ貰イタイカラ”(笑)。岩井:パニックパニックです(笑)。藤澤:“パニックパニック”もよくわかんないけど(笑)。大森:涼ちゃんはどうですか? 言える範囲で。藤澤:ミセスってすごく大きなテーマの楽曲もあるじゃないですか。でもこの曲は、すごく……日常の小さい悩みとか。大森:お!藤澤:なんかさ、毎日繰り返しに感じてしまうこともあるしさ……そういうなかで……。大森:涼ちゃん……!藤澤:周りのみんなはきっと気にしてないけど、私にはすごく引っかかるトゲとか、すごくつらい悩みとか重いものとかあるじゃない。そこにすごく寄り添ってくれて……でも、『ケセラセラ』っていう。大森:“なるようになる”と。スペイン語で“なるようになる”ですから。藤澤:そこにすごく寄り添ってくれてる、っていう。大森:ちょっと涼ちゃん……そうです!藤澤・若井:(笑)。大森:『Soranji』の後のリリースなんですけど、『Soranji』ってとっても大きい曲だったでしょ?若井:はい。大森:涼ちゃんが言ったみたいに、普遍的な生活のなかで誰しもが感じる小さいトゲ。でも、自分の中でプライドもあるから、なんかこう……認めたくもないし、崩れちゃう自分とかを全然まだ許容できない。ちょっと倒れちゃったりとかしたら楽なんだけど、「絶対倒れないぞ」っていう。藤澤:うんうん。大森:「勝てなくてもいいから、私は負けないんだ」って。「私は負けないぞ」というのが、ぎゅっと詰まった曲です。サビしかまだ聴けてないかと思いますけども、全編通して聴くと、「お? おぉ、お!」っていう。ぜひ楽しみにしていてください!この日の放送では、5枚目のオリジナルフルアルバムのタイトルが『ANTENNA』に、リリース日が7月5日(水)に決定したこと、ファッションブランドのジーユー(GU)とのコラボレーションが決定し、4月14日(金)より販売が開始されることも伝えられました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/