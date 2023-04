「ラブシュプ」第7弾　ShowMinorSavage、ブルー・ラブ・ビーツが出演決定

5月13日(土)、14日(日)に埼玉県・秩父ミューズパークで開催される「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」。第7弾出演アーティストが発表された。

まず、2日目に出演予定のBMSG POSSEの最終ラインナップが発表になった。発表となったのは、Aile The Shota、MANATO(BE:FIRST)、SOTA(BE:FIRST) により結成されたユニット、ShowMinorSavage。近い音楽ルーツやスタンス、精神を持ち合わせる彼らのユニット名は、「日本において未だMinorな音楽をメジャーシーンでSavageに見せつける」という意思に由来する。2023年2月に配信されたEP「ShowMinorSavage」は、各配信チャートでも1位を獲得した。これで全貌が明らかになったSKY-HI & BMSG POSSE。レジデンシャルバンドSOIL&"PIMP"SESSIONSとのこのスペシャルパフォーマンス。どんなステージになるか、またどんな特別なコラボレーションになるか、非常に期待が高まる。

2組目は、2021年名門ブルーノートと契約を果たした、新世代ビート・メイキング・デュオ、ブルー・ラブ・ビーツ(Blue Lab Beats)が決定。Dインフルエンスのクワメ・クワテンの息子でありプロデューサー/ビートメイカーのNK-OKことナマリ・クワテンと、マルチ奏者のMr.DMことデヴィッド・ムラクポルによるユニット。多くのアーティストが世界的に活躍し隆盛を極める現在のUKジャズシーンの中でも最注目の存在である。参加メンバーには、ジャズの歴史と革新を備えたプレイで世界的に注目を浴びるトランペッター黒田卓也、自己のバンドFOTOSのほか、aTak、大坂昌彦、古谷淳、海野俊輔、ミシェル・レイスなどのグループでも活躍するサックスプレーヤー西口明宏も決定。また、多数のCM楽曲も手掛けるラップユニットchelmicoとしても活動、更にはソロアーティストとしても様々なステージで活躍する鈴木真海子の参加も決まった。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

日程:2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Answer to Remember with HIMI, Jua

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら / 4 Aces with kiki vivi lily

… and many more to be announced

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

DINNER PARTY FEATURING TERRACE MARTIN, ROBERT GLASPER, KAMASI WASHINGTON /

SKY-HI & BMSG POSSE(ShowMinorSavage - Aile The Shota, MANATO&SOTA from BE:FIRST / REIKO) with SOIL&"PIMP"SESSIONS /

Blue Lab Beats featuring 黒田卓也, 西口明宏 with 鈴木真海子(chelmico) and more /

Penthouse with 馬場智章, モノンクル

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章

… and more!!!

各プレイガイド先着先行 受付中

3月27(月)18:00〜4月9日(日)23:59

全プレイガイド(https://lovesupremefestival.tix.to/2023) 公式サイト:https://lovesupremefestival.jp