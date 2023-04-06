「魔法使いの嫁 SEASON2」ビジュアル (c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会

本日4月6日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。

「魔法使いの嫁 SEASON2」

  • TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:00～
  • KBS京都： 2023年4月6日（木）より毎週木曜24:00～
  • サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜24:30～
  • BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～
  • AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～
  • RSK山陽放送：4月10日（月）より毎週月曜日25:55～（初回25:58～）
  • HBC北海道放送：2023年4月10日（月）より毎週月曜日25:56～（初回26:58～）
  • 岐阜放送：2023年4月12日（水）より毎週水曜日24:30～
  • NCC長崎文化放送：2023年4月19日（水）より毎週水曜日25:18～

「Dr.STONE NEW WORLD」

  • TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:30～
  • KBS京都：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:30～
  • BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:30～
  • サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • テレビ愛知：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:30～
  • アニマックス：2023年5月11日（木）より毎週木曜日19:00～

「私の百合はお仕事です！」

  • AT-X：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:30～
  • TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:30～
  • BSフジ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:30～
  • BS日テレ：2023年4月8日（土）より毎週土曜日23:00～

「Opus.COLORs」

  • TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日22:30～

「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」

  • TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:30～
  • BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:30～
  • KBS京都：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:00～
  • サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:00～

「勇者が死んだ！」

  • TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:00～
  • BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:00～
  • テレビ北海道：2023年4月11日（火）より毎週火曜日26:35～
  • ファミリー劇場：2023年4月27日（木）より毎週木曜日24:00～