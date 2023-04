真木よう子「本気で“かまちょ”してきて…」娘との仲睦まじいエピソードにほっこり

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。3月のゲストは、女優・真木よう子さんです。3月19日(日)の放送では、真木さんの仕事日や休みの日のルーティンについて伺いました。すみれ:ここからは真木よう子さんのライフスタイルについてお伺いしていきたいと思います。広海:やっぱり女優さんってベールに包まれた感がありますよね(笑)。真木さんの日々のルーティンってどんな感じですか?真木:娘がいるので、娘が学校に行くときは早く起きて、娘を見送って、1杯目のコーヒーを飲んで……また寝る。広海:え、寝るの(笑)!?真木:眠いんだもん(笑)。すみれ・広海:ハハハ(笑)。真木:その後、起きて映画とかを観ます。そうしたら娘が帰って来る、ご飯の時間になる、お風呂に入る、カフェラテを飲む、そして寝る。広海:なるほど、そんなに特別なことはしていないんですね。映画とかドラマをすごく観ているっていうぐらい?真木:観てます。すごく観てる。映画は昼間から観ちゃいます。広海:でも女優さんだから、もはやそれもお仕事ですもんね。真木:(映画が)好きっていうのもありますけどね。広海:でもやっぱり、仕事の日は、全然(ルーティンが)変わりますもんね。真木:全然変わります。広海:例えば、朝の5時ぐらいから(現場に)入って、夜の11時まで撮るようなサイクルを1ヵ月半とか2ヵ月も続けたりするじゃないですか。真木:本当ですよ~。広海:それを真木さんは、もう何十年もやられているじゃないですか?真木:いやいや、そんなのは(いつまで経っても)慣れないです。広海:いや、だからすごいなと思って。体調管理も大変だろうし、(通常進行の話数よりも)未来の話を先に撮ったりもするじゃないですか。(そのタイミングで)肌とかが荒れてしまったら、もちろん(絵的に)つながらなくなるわけですから。真木:多分、その期間は役に集中しているので、アドレナリンみたいなものが出ている状態なんですよ。あとは緊張の糸が張っている感じがあるから大丈夫なんですけど、一番ヤバいのは、撮影が終わった瞬間なんですよね。作品が1本終わったら、絶対に風邪を引きます。すみれ:えー!?広海:絶対なの(笑)?真木:絶対に風邪を引きます。すみれ:それは“油断して”というか、落ち着いたから?真木:そう。気が緩んで……多分ウイルスが“うわっ”って入ってくるんです(笑)。すみれ・広海:ハハハ(笑)。真木:だから、それまでは気合いで(演技をしていて)、張り巡らされていた(緊張の)糸がプツンと切れた瞬間に体調を崩すみたいな。すみれ:さすが女優さんです。広海:お母さんが(仕事に)集中しているときって、娘さんとの関わりは変わったりするんですか? 意外と娘さんが気遣っていたりするのかしら?真木:むしろ、私が台本を読んでいて、すごく役に入っているときに、わざと話しかけてくるときはありますね。「ママ、あれって何日だっけ?」みたいな感じで(笑)。広海:わざと邪魔をしてくるのね。かわいい~。すみれ:かわいい!“かまちょ”だ(笑)。真木:そう、本気で“かまちょ”してきて。だけど私は(台本に)集中しているから、はっきり答えられなかったりして何でも「うんうん」と言って返していると、「もういい! もう二度と聞かない」って(笑)。広海:そういうママと娘さんの会話、ほっこりしちゃう。何だかいいですね。(娘さんが)“邪魔をしちゃう”っていう感じもいいし、「聞いてくれないんだったら、もういい!」みたいなのも、すごい思春期っぽくて素敵だなと思って。真木:本当ですか、よかった(笑)。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/