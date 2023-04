『ストリートファイター』実写映画の制作が決定 プロデュースはLegendary社！

全世界でシリーズ累計販売本数4900万本を超える対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』の新作実写映画制作が決定した。

『ストリートファイター』は、カプコンによる対戦格闘ゲームシリーズ。「俺より強いやつに会いに行く」をスローガンに掲げ、キャラクターとプレイヤーの栄光と挫折とともに、対戦格闘ゲームの歴史を築いてきたシリーズだ。本シリーズは進化し続け、プレイヤーにエキサイティングな戦いの場を提供している。

2022年8月30日(火)には発売から35年を迎え、2023年6月2日(金)には待望の新作『ストリートファイター6』の発売を予定している。

カプコンは、そんな『ストリートファイター』を原作とする実写映画とTVシリーズを、ビデオゲーム原作の映画化において数多くのヒット作を生み出してきたLegendary Entertainmentと共同制作することを発表。

現在制作中の実写映画は、Legendary社がプロデュースする。

『ストリートファイター6』、実写映画・TVシリーズの続報を楽しみに待とう!

