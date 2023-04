上白石萌歌「なんていい曲なんだ…！」生まれる前の楽曲『WOW WAR TONIGHT』に「救われています」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。4月3日(月)の放送では、ダウンタウンの浜田雅功さんが歌った1995年のヒット曲『WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント』をオンエア。楽曲への思いを語りました。上白石:私の今好きな1曲を流したいと思います。私が生まれる前の95年にリリースされた曲です。最近初めて聴いたんですけど、「なんていい曲なんだ……!」って毎日聴いています。歌詞がすごく沁みるんだよなぁ。この曲は、“浜ちゃん”ことダウンタウンの浜田雅功さんが歌っているんだけど、浜田さんの歌い方もすごくストレートで素敵なんです。この曲を聴くと、「明日も頑張ろう」と思えます!――ここで、『WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント』(H Jungle with t)をオンエア上白石:沁みる~。後半の歌詞の、『家に帰ったらひたすら眠るだけだから ほんのひとときでも自分がどれだけやったか 窓に映ってる素顔を誉めろ』(作詞作曲は小室哲哉さん)というところがすごく好きです。生徒(リスナー)のみんなも、部活とか勉強とかでお家に帰ってバタッと寝るだけの日々、みたいなときもあると思うんだけど……『窓に映ってる素顔を誉めろ』という歌詞の、“自分が今日どれだけやれたかな?”とか、頑張れなかった自分とかも、「全部1回まるっと誉めろ!」みたいなニュアンスがすごく好きです。よく救われていますね。この時代の……90年代の音楽って、すごくストレートで元気になれるものが多くて、もっともっと知りたいなと思っています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/