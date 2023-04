「新学期、4月6日の誕生日は気まずい」10代が語る毎年の心配と、共感できる仲間の存在で解消すること

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月4日(火)は『私の新学期は○○逆電』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組の掲示板に新学期への思いを書き込んだリスナーと電話をつなぎ、背中を押す言葉を届けました。そのなかから、嬉しい偶然があった15歳の2人のリスナーとのやり取りを紹介します。この番組では、番組の「掲示板」にメッセージを書き込んだリスナーに電話をかけトークをすることを「逆電」と呼んでいます。こもり校長:新年度に入って「そろそろ学校が始まるよ」という生徒(リスナー)も多いと思うんだけど、今夜はみんなの新学期がどんな感じなのか電話で聞いていきたいと思います。COCO教頭:楽しみ!このリスナーは、長野県在住の新高校1年生です。入学式のある4月6日が誕生日なのですが、4月6日はまだ春休みでクラスメイトに出会う前のことが多く、誕生日を知った友達から「お祝いできなくてごめんね」と言われ気まずくなることがあると言います。今回も、空気が悪くならないかと心配しているとのことです。こもり校長:(「お祝いできなくてごめんね」と)実際に言われたことはあるの?リスナーA:クラス替えのたびに毎回言われちゃって、次の年もあんまりで……。こもり校長:「また来年!」って言われても、そのときには違うクラスになっているもんね(笑)。そういうのを経験してきたんだね?リスナーA:そうです。COCO教頭:そうか、(翌年は)同じメンバーじゃないもんね。こもり校長:しかも(周りが覚えていても)春休みが8日くらいまであったら、直接はお祝いしてもらえないもんね。同じような4月生まれの子はいないの?リスナーA:それがいないんです。学校が始まって、1週間くらい経ったころの子はいるんですけど……。こもり校長:1桁(4月1日~9日)生まれはいないんだね。同じ思いを共有できる友達がいないんだ?リスナーA:はい。こもり校長:ちょっとさ……電話をつなぎたい生徒がいるので、待っててもらってもいい?リスナーA:はい……? わかりました!こもり校長:ここで、もう1人とつなぎます。もしもーし!こもり校長:さっきはありがとうね。ちょっと確認したいんだけど、長野県在住で新高1だよね?リスナーB:はい。こもり校長:ちなみに……誕生日はいつ?リスナーB:4月6日です。COCO教頭:やべーな!こもり校長:何年生まれ?リスナーB:2007年です。COCO教頭:うわ、うわうわうわ……!こもり校長:今、生まれも育ちも生年月日まで全部一緒の生徒が2人います!COCO教頭:奇跡やん!こもり校長:(リスナーAに)同じ誕生日の生徒がいたぞ!リスナーA:ええぇ~~! ヤバいです!こもり校長:(リスナーBに)さっき、「誕生日を言ったら“ごめん”って言われちゃう」って話してたけど、共感する?リスナーB:めちゃめちゃします。COCO教頭:そうなんやな~。こもり校長:やっぱり「ごめん」って言われると気まずいの?リスナーB:はい。もはや、祝われないところまできちゃっています(笑)。COCO教頭:もはやね(笑)。こもり校長:負のループに入っちゃってね(笑)。この気まずさはどうしているの?リスナーB:もう慣れました……(笑)。こもり校長:(笑)。新高1で新しいクラスになるじゃない。誕生日は言っていくの?リスナーB:言うと思います。でも全然、祝われようと祝われまいと……(笑)。COCO教頭:かっこいいな!こもり校長:(リスナーAに)こういうパターンもあるよ!リスナーA:なるほど……!全員:(笑)。こもり校長:でもすごくない? 同じ長野県で、学年も生年月日もまったく一緒だよ?リスナーA&B:びっくりです。こもり校長:これをきっかけにして、掲示板とか使って、入学式の様子とか報告しあって、2人の思い出も作っていってよ!リスナーB:ぜひぜひ!リスナーA:はい! お願いします!こもり校長:じゃあ、ちょっと早いけど……誕生日!校長&教頭:おめでとう!こもり校長:すごいなー!COCO教頭:運命がここにあったよ!こもり校長:「集まれ!」って言ったわけじゃないからね。いたんだからね(笑)。COCO教頭:この運命の瞬間に立ち会えたのが、すごく嬉しい! 素直にびっくりした。こもり校長:大人が一生懸命仕込んだわけでもないしね。毎日生徒と遊んでいたら、こういうことが起きちゃうみたいな(笑)。COCO教頭:思い出に残る回でした!このほかには……・「新学期は元カノのことで頭がいっぱいです。昨夜、彼女に別れを告げられたのですが、同じ高校に進学するので、どう接したらいいかわからないです」という15歳・「新学期は卓球部の部員勧誘を頑張りたいです。部員が半数以上やめてしまい、先輩が引退したら存続の危機です」という16歳・「2日後に高校の入学式があります。電車が1時間に1本しかない場所に学校があるので、遅刻しないか心配です」という15歳(リスナー2)と電話をつなぎ、校長と教頭がそれぞれの新学期を応援しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/