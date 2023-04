日産は4月5日、幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「オートモビルカウンシル2023(4月14日~16日)」の出展概要を発表した。

パオ/フェアレディZ/シーマ 日産車オーナーの愛車を実車展示

今回で8回目の開催となるオートモビルカウンシルは、日本国内外の主要自動車メーカー、およびヘリテージカー販売店が一堂に会するモーターショー。

日産は、12月に創立90周年を迎えるのを機に、日産ユーザーやファンへの感謝を込め、「Love Stories with NISSAN – Enjoy your favorite one in everyday life」をテーマとする。

ブース内では、既存の価値観にとらわれず、それぞれのスタイルで日産車を愛し続けるオーナーたちの愛車を展示。

20代のオーナーである小池一博氏の「パオ(1989年式)」、日産従業員の丹呉いづみ氏の「フェアレディZ バージョンS(1998年式)」に加え、女優・伊藤かずえ氏に30年以上愛用され、2021年にフルレストアを実施した「シーマ(1990年式)」の実車も展示する。

4月14日には、伊藤氏、小池氏、丹呉氏の3人を交えて、自身の愛車との「Love Story」について語るトークイベントを開催し、YouTubeでの無料生配信が同時に行われる。

また、オーナーたちの愛車3台の展示に加え、公道での乗車体験実施を意図してフルレストアを進めてきた日産ヘリテージコレクションの「スカイライン2000GT(1970年式)」と、日産の最新ラインアップのひとつである「日産サクラ」も同時に展示される。





スカイライン 2000GT



サクラ

NISSANブース概要

<展示車両>[オーナー]

・1970 スカイライン 2000GT(日産ヘリテージコレクション 公道乗車体験予定車)

・1989 パオ [小池一博氏]

・1990 シーマ [伊藤かずえ氏]

・1998 フェアレディZ バージョンS [丹呉いづみ氏]

・2023 サクラ (from NISSAN)

トークイベント

テーマ:「Love Stories with NISSAN – Enjoy your favorite one in everyday life」

日程:4月14日(金)特別内覧日 13:00〜13:30 配信あり 音声:日本語のみ

4月15日(土)、16日(日)一般公開日 13:00〜13:30

※伊藤氏の登壇は14日のみ

登壇者:日産自動車株式会社 グローバルブランドエクスペリエンス部 中山竜二氏

ゲスト:伊藤かずえ氏 / 小池一博氏 / 丹呉いづみ氏

トーク内容:オーナーが自ら語る、私と愛車のストーリー

配信URL:

AUTOMOBILE COUNCIL 2023概要

名称:AUTOMOBILE COUNCIL 2023(オートモビルカウンシル2023)

テーマ:CLASSIC MEETS MODEN AND FUTURE(クラシック ミーツ モダン アンド フューチャー)

会期:2023年4月14日(金)〜4月16日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

開催時間:

4月14日(金) 10:00〜18:00 (プレスタイム 10:00〜12:30)

4月15日(土) 10:00〜18:00

4月16日(日) 10:00〜17:00

入場料:

4月14日(金):前売6,500円/当日7,000円

4月15日(土):前売4,000円/当日4,500円

4月16日(日):前売3,500円/当日4,000円

<AUTOMOBILE COUNCIL 2023公式ウェブサイト>