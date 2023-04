Amazonは3月31日、展開中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」において、4月分の無料ゲーム配布とゲーム内アイテムの配布について発表した。『Wolfenstein: The New Order』など、あわせて15タイトルを順次無料で配布する。

Prime Gaming、4月は『Wolfenstein: The New Order』など15タイトル配布

4月のPrime Gamingでは、GOGストアで利用できる『Wolfenstein: The New Order』など、あわせて15タイトルものゲームを無料配布。Blizzard Entertainmentとの提携によってゲーム内コンテンツた配布対象タイトルに今月から『オーバーウォッチ2』が加わっており、ジャンクラットのエピックスキン「サーカス」を入手可能。『League of Legends』『VALORANT』 などRiot Gamesでのゲーム内コンテンツ配布も行われる。

ゲームタイトルの無料配布は下記の通り。なお、内容は海外での発表内容がベースになっている。