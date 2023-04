米AMDは4月3日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けのドライバアップデート「AMD Software: Adrenalin Edition 23.4.1」の配布を開始した。サポートページからダウンロードでき、無料で利用できる。

『The Last of Us Part 1』に最適化したRadeon向け「Adrenalin Edition 23.4.1」

『Meet Your Maker』に対応し、『The Last of Us Part 1』への最適化を実施したドライバの新バージョン。RX 7900 XT使用時に映像を再生するとボンヤリして見えた不具合や、Steamから全画面で動画を表示するとパフォーマンスオーバーレイが見えなくなることがあった不具合にも対処している。

既知の不具合として、RX 7000シリーズで高解像度/高リフレッシュレートディスプレイを使用していると、アイドル時の消費電力が高くなる問題などについて掲出中。詳細はリリースノートまで。