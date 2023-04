「ぼくの地球を守って」「電影少女」「メガゾーン」シリーズなど、フライングドッグが手がけたアニメ作品のサウンドトラック、イメージアルバムをはじめとしたアルバム24タイトルが、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Musicなどで配信がスタートした。

配信タイトルには、久石譲が音楽を手がけたOVA「バース」のサウンドトラックをはじめ、花とゆめ(白泉社)で活躍していた星野架名のイメージアルバム「緑野原座フライト・プラネット」や、「人魚の傷」「妖刀伝」といった1980年代、1990年代の作品のサウンドトラックも並んでいる。さらに声優の田中理恵のほか、May’n、FictionJunction、河井英里、ROUND TABLE featuring Ninoらアニメの主題歌・挿入歌を数多く担当したアーティストのアルバムもラインナップされた。

配信タイトルとオリジナルリリース日

バース(1983年5月1日)

メガゾーン23 PartII ラスト・ターゲット(1985年12月16日)

メガゾーン23 メガゾーン SONG コレクション(86年9月21日)

MEGAZONE 23 III ORIGINAL SOUNDTRACK(1989年10月21日)

妖刀伝 -破獄の章-(1987年5月21日)

妖刀伝 -炎情の章-(1988年11月21日)

緑野原座フライト・プラネット(1987年7月21日)

ぼくの地球を守って イメージサウンドトラック(1988年8月21日)

ぼくの地球を守って イメージサウンドトラック Vol.2(1994年4月21日)

ぼくの地球を守って イメージサウンドトラック Vol.3(1994年11月23日)

電影少女 オリジナル・サウンドトラック(1992年3月27日)

電影少女 2nd イメージ・サウンドトラック ~ Memories ~(1992年7月22日)

人魚の傷 オリジナルサウンドトラック(1993年9月22日)

ジオブリーダーズ 魍魎遊撃隊 オリジナル・サウンドトラック(1998年6月24日)

ジオブリーダーズ2 魍魎遊撃隊 File-XX "乱戦突破" オリジナル・サウンドトラック(2001年1月24日)

地球防衛企業ダイ・ガード オリジナルサウンドトラック1(2000年1月1日)

地球防衛企業ダイ・ガード オリジナルサウンドトラック2(2000年3月23日)

バンブーブレード オリジナル・サウンドトラック(2008年1月23日)

バンブーブレード オリジナル・サウンドトラック2(2008年3月26日)

24 wishes/田中理恵(2003年1月3日)

河井英里 追悼盤 ひまわり(2008年12月24日)

FictionJunction 2008-2010 The BEST of Yuki Kajiura LIVE(2010年5月12日)

SINGLES BEST 2002-2012 MEMORIES/ROUND TABLE featuring Nino

(2012年11月28日)

Re:May’n☆Act/May’n(2015年2月18日)