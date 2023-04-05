「ぼくの地球を守って」「電影少女」「メガゾーン」シリーズなど、フライングドッグが手がけたアニメ作品のサウンドトラック、イメージアルバムをはじめとしたアルバム24タイトルが、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Musicなどで配信がスタートした。
配信タイトルには、久石譲が音楽を手がけたOVA「バース」のサウンドトラックをはじめ、花とゆめ（白泉社）で活躍していた星野架名のイメージアルバム「緑野原座フライト・プラネット」や、「人魚の傷」「妖刀伝」といった1980年代、1990年代の作品のサウンドトラックも並んでいる。さらに声優の田中理恵のほか、May’n、FictionJunction、河井英里、ROUND TABLE featuring Ninoらアニメの主題歌・挿入歌を数多く担当したアーティストのアルバムもラインナップされた。
配信タイトルとオリジナルリリース日
バース（1983年5月1日）
メガゾーン23 PartII ラスト・ターゲット（1985年12月16日）
メガゾーン23 メガゾーン SONG コレクション（86年9月21日）
MEGAZONE 23 III ORIGINAL SOUNDTRACK（1989年10月21日）
妖刀伝 －破獄の章－（1987年5月21日）
妖刀伝 －炎情の章－（1988年11月21日）
緑野原座フライト・プラネット（1987年7月21日）
ぼくの地球を守って イメージサウンドトラック（1988年8月21日）
ぼくの地球を守って イメージサウンドトラック Vol.2（1994年4月21日）
ぼくの地球を守って イメージサウンドトラック Vol.3（1994年11月23日）
電影少女 オリジナル・サウンドトラック（1992年3月27日）
電影少女 2nd イメージ・サウンドトラック ～ Memories ～（1992年7月22日）
人魚の傷 オリジナルサウンドトラック（1993年9月22日）
ジオブリーダーズ 魍魎遊撃隊 オリジナル・サウンドトラック（1998年6月24日）
ジオブリーダーズ2 魍魎遊撃隊 File-XX "乱戦突破" オリジナル・サウンドトラック（2001年1月24日）
地球防衛企業ダイ・ガード オリジナルサウンドトラック1（2000年1月1日）
地球防衛企業ダイ・ガード オリジナルサウンドトラック2（2000年3月23日）
バンブーブレード オリジナル・サウンドトラック（2008年1月23日）
バンブーブレード オリジナル・サウンドトラック2（2008年3月26日）
24 wishes／田中理恵（2003年1月3日）
河井英里 追悼盤 ひまわり（2008年12月24日）
FictionJunction 2008-2010 The BEST of Yuki Kajiura LIVE（2010年5月12日）
SINGLES BEST 2002-2012 MEMORIES／ROUND TABLE featuring Nino
（2012年11月28日）
Re:May’n☆Act／May’n（2015年2月18日）