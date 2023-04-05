本日4月5日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」
- テレビ東京：2023年4月5日（水）より毎週水曜日24:00～
- AT-X：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:00～
- BS11：2023年4月10日（月）より毎週月曜日23:30～
- BS日テレ：2023年4月14日（金）より毎週金曜日22:30～
- TVQ九州放送：2023年4月15日（土）より毎週土曜日7:00～
「この素晴らしい世界に爆焔を！」
- TOKYO MX：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:00～
- テレビ愛知：2023年4月5日（水）より毎週水曜日26:05～
- AT-X：2023年4月6日（木）より毎週木曜日21:00～
- BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:00～
- KBS京都：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:00～
- サンテレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日24:00～
「神無き世界のカミサマ活動」
- TOKYO MX：2023年4月5日（水）より毎週水曜日25:30～
- BS日テレ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:00～
- カンテレ：2023年4月6日（木）27:00～初回放送、第2話4月13日（木）27:10～、以降毎週木曜日26:55～
- サガテレビ：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:25～
- AT-X：2023年4月11日（火）より毎週金曜日23:00～