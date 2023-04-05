TVアニメ「東京ミュウミュウ にゅ～♡」第2期の追加キャストとして、中島沙樹、日野聡が出演することが明かされた。

これは本日4月4日に放送開始の「東京ミュウミュウ にゅ～♡」第2期・第13話でサプライズ発表されたもの。2002年放送のアニメ「東京ミュウミュウ」で桃宮いちごを演じた中島がいちごの母親・桃宮さくら役を、日野がいちごの父親・桃宮慎太郎役を務める。

併せてキャストユニット・Smewthieが歌うオープニング主題歌「めがもるふぉ～ぜ♡」、エンディング主題歌「Can-do Dreamer」が各種音楽配信サービスで先行配信スタート。両楽曲、インストゥルメンタルを含む全10曲を収録したCDが、4月19日にリリースされる。またYouTubeの東京ミュウミュウチャンネルでは、アニメのオープニング・エンディングのノンテロップ映像が公開中。Smewthieによる「めがもるふぉ～ぜ♡」MVが、4月5日20時よりプレミア公開される。

続いて「東京ミュウミュウ にゅ～♡」第2期のBlu-ray / DVD情報も解禁に。第4巻は6月28日、第5巻は7月26日、第6巻は8月23日に発売され、各巻4話ずつ収められる。またBlu-ray、DVD、きゃにめ限定Blu-rayの3形態をそれぞれ用意。各巻の特典CDには「めがもるふぉ～ぜ♡」のソロバージョンを収録する。第4巻と第5巻には、アニメ第2期のイベントの優先販売申込券が封入される予定だ。イベント情報については、続報を待とう。第6巻の映像特典には、去る3月20日に開催されたイベント「Smewthie らいぶ on STAGE！」の映像が含まれる。各法人の全巻購入特典、各巻購入特典の詳細は、公式サイトで確認を。

アニメ「東京ミュウミュウ にゅ～♡」第2期

放送情報

テレビ東京系列：2023年4月4日より毎週火曜日24:00～

BSテレ東：2023年4月4日より毎週火曜日24:30～

AT-X：2023年4月23日より毎週日曜日23:30～ ※リピート放送あり、毎週木曜日29:30～、日曜日8:30～

配信情報

先行配信

ABEMA、Lemino / dTV、アニメタイムズ：2023年4月5日（水）1:00～

dアニメストア：2023年4月8日（土）24:00～

見放題サービス

Prime VIdeo、バンダイチャンネル、DMM TV、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、auスマートパスプレミアム、Hulu、U-NEXT、FOD：2023年4月11日（火）24:00～

都度課金サービス

Prime VIdeo、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット：2023年4月11日（火）24:00～

最新話無料サービス

ABEMA：2023年4月5日（水）1:00～

U-NEXT、ニコニコ生放送：2023年4月11日（火）24:00～

スタッフ

監督：名取孝浩

キャラクターデザイン：石野聡

シリーズ構成：山田由香

音響監督：亀山俊樹

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

キャスト

桃宮いちご／ミュウイチゴ：天麻ゆうき

藍沢みんと／ミュウミント：日向未来

碧川れたす／ミュウレタス：十二稜子

黄歩鈴（フォンプリン）／ミュウプリン：戸田梨杏

藤原ざくろ／ミュウザクロ：石井萌々果

青山雅也：内田雄馬

白金稜：中村悠一

赤坂圭一郎：白井悠介

マシャ：石原夏織

キッシュ：岡本信彦

タルト：山下大輝

パイ：梅原裕一郎

本条みわ：鈴木愛奈

柳田もえ：佐伯伊織

藍沢誓司：石田彰

桃宮さくら：中島沙樹

桃宮慎太郎：日野聡

(c)征海美亜・吉田玲子・講談社／「東京ミュウミュウにゅ～」製作委員会