8月4日より東京・グランドハイアット東京で開催されるYOSHIKI(X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS)のディナーショー「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW」に、XYの選抜メンバーが公演中いずれかの日程に出演予定であることが発表された。

XYはYOSHIKIプロデュースによるボーイズグループオーディション「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から選ばれた、バンドメンバーとダンスボーカルメンバーの計13人からなるグループ。YOSHIKIのディナーショーで、XYがどのようなパフォーマンスを見せるのか、参加する人は楽しみにしておこう。なおXYが出演を予定しているのは、昼公演「Breakfast Show」、夜公演「Dinner Show」のうち、「Dinner Show」のみ。日程や各公演の選抜メンバーなどの詳細は追って発表される。

YOSHIKI mobile、YOSHIKI CHANNELでは、会員を対象としたチケットの先行抽選予約申し込みを受付中。

EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW

Dinner Show

2023年8月4日(金)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月5日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月6日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月11日(金・祝)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月12日(土) 東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月13日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月18日(金)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月19日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月20日(日) 東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

START(Dinner) 18:30 / START(Show) 20:00

Breakfast Show

2023年8月5日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月6日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月11日(金・祝)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月12日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月13日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月19日(土)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2023年8月20日(日)東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

START(Breakfast) 11:45 / START(Show) 13:00