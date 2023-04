「お笑い好きの方面ではCRAZY COCO」SCHOOL OF LOCK!“COCO新教頭”が初登場 ファーストネームを明かす！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月3日(月)の放送は、新しくパーソナリティに就任したCOCO教頭が初登場。こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とトークをしながら自己紹介をしていきました。こもり校長:今日から新教頭を迎えてお届けします!COCO教頭:ハロ~エブリワン! 今日からSCHOOL OF LOCK! の新教頭になりましたCOCOです。よろしくお願いします! ……手が震えちゃったわ~(笑)。こもり校長:震えてたね(笑)。いきなりの英語も、「本当に英語やってました?」っていうぐらいの……(笑)。COCO教頭:急に下手くそになっちゃった、ヤバいね(笑)。こもり校長:何がともあれ、SCHOOL OF LOCK! にようこそ!COCO教頭:ありがとうございます!こもり校長:先週の木曜日に新教頭の名前だけ発表して、校長と新教頭の写真がサイトやツイッターにアップされました。みんな見てくれたかな? なんかね、“校長と教頭”というよりは“ダンス好きのちょっとバカと、家庭教師の先生”みたいな。COCO教頭:その感じ、めちゃめちゃ出てる。こもり校長:校長先生のほうが、ちょっとバカっぽいのはいかがなものかと(笑)。COCO教頭:いや、愛されキャラが出ているから大丈夫です!こもり校長:まだ写真を見ていない生徒(リスナー)もいるかもしれないけど……教頭先生の見た目に、ちょっとだけ“港区女子”感があるというか。COCO教頭:いや、ねーから! ……あるかな? キラキラしてる?こもり校長:ちょっと大人っぽいキラキラというか……。COCO教頭:言葉選んだな(笑)。こもり校長:大丈夫? 教頭になる前にギャラ飲みとかしてない?COCO教頭:ちゃんと吉本興業からお給料をもらっています!こもり校長:COCO教頭が「SCHOOL OF LOCK! の教頭になります」と決まったのは、ちょっと前なんですよね。COCO教頭:実はね。こもり校長:その間に生放送教室に見学しに来てくれたりしましたけど、この生放送教室にやってきて、「教頭になったな」という実感はある?COCO教頭:さっきの手の震えが実感でしょ。「ついにこの日が来たな」と完全に実感しています。でも、ずっと楽しみにしていたので本当に嬉しいです。こもり校長:でも、ひとつだけ……! ここは“ラジオの中の学校”なので、通っている生徒がすべて。つまり、ラジオの前の生徒が、SCHOOL OF LOCK! のすべてです! これから目の前の生徒に向けて、僕ら2人で届けていきましょう!COCO教頭:よろしくお願いします!こもり校長:ちなみに僕は、歌とダンスが好きな仲間とダンスをしている、という一面があるんだよね(笑)。それで、全国各地に行ったりしているんだけど……。COCO教頭:イェース、イェス。こもり校長:COCO教頭は、教頭職以外は何をしているの?COCO教頭:そういう意味では……お笑いが好きになって2年目なのよ。こもり校長:2年目!?COCO教頭:まだ浅いのよ(笑)。そんなお笑い好きの方面では、CRAZY COCOという名前でやっております!こもり校長:どっちが苗字なの?COCO教頭:“CRAZY”が苗字だ(笑)。もともとはCAの仕事をしていたんですよ。こもり校長:なるほどね。COCO教頭:イェース、イェス。こもり校長:相づちがちょっと鼻につくんだよなぁ(笑)。COCO教頭:(笑)。もともと仕事の関係でドバイに住んでいたんです。私は大阪出身なので、大阪からドバイに行って、ドバイからのSCHOOL OF LOCK! です(笑)。こもり校長:すごい経緯(笑)。こもり校長:(リスナーのメッセージに、“COCOという名前が私の本名に似ている”とあったことから)教頭の本名……下の名前って何なの?COCO教頭:下の名前は「ノリコ」です!こもり校長:(笑)。COCO教頭:超古風な「ノリコ」ですっ!こもり校長:CRAZYノリコ!?COCO教頭:CRAZYノリコですっ(笑)。こもり校長:「ノリコ」の「コ」からCOCO?COCO教頭:そうそう。外国の同僚に「ノリコ」って覚えてもらえなくて、「COCO」と短くしたんです。こもり校長:なるほどね……(笑)。あと1分半くらいで10時台(番組前半の22時台)が終わるけど、どうよ?COCO教頭:ずっと手汗がすごくて(笑)。ヤバいな思っていたけど、やっと落ち着いてきましたよ。こもり校長:ノリコ、落ち着いてきてる?COCO教頭:ノリコ……(笑)。お母さん! ノリコ落ち着いてきたよ!こもり校長:ノリコのママ! 聴いてる?COCO教頭:聴いてくれているはずです(笑)。こもり校長:(笑)。11時台も、生徒と授業をやっていきましょう!COCO教頭:お願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/