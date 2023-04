上白石萌歌「結構なんでも1人でできるタイプ」初1人旅は深夜バスで和歌山へ

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。4月3日(月)の放送ではリスナーの“萌えていること”を紹介し、自身の経験も重ねて感想を伝えました。(11歳)上白石:11歳で、『やっと貯金が安定してきた』ってすごい(笑)。お手伝いしてお小遣いをいっぱい貯めたのかな?推し活っていいよね。私も疲れたときは、部屋真っ暗にして推しのDVDを観るんです。それだけで心が救われるよね。推しはたくさんいたほうがいいって私は思うし、推しに自分のエネルギーを注げば注ぐだけ自分も元気になれると思っています。ぜひもっともっとお手伝いとかして貯金を増やして、たくさん推しにお金を落としてほしいなと思います……(笑)。(16歳)上白石:1人ディズニーってすごくない!? 1人ディズニーができるなら、1人旅はすぐよ!私も1人行動は大好きです。よく1人焼肉も行くし、近所のお店に1人で食べに行ったりもします。結構なんでも1人でできるタイプですね。初めて1人旅したのは18歳ぐらいのときですね。1人で深夜バスに乗って、和歌山県に行ったんです。すごく楽しかったな~。夜に出たら朝に着くから、ホテルも手配せずにそのまま1日楽しんで、また夜に乗って帰る……というのをやりました。すごく楽しかったので、ぜひやってみてください! ありがとう!「adieu LOCKS!」は放送スケジュールが変更になりました。いままでは毎月3週目でしたが、4月からは毎月1週目に放送されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/