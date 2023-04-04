8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第4弾が発表された。
今回の発表では千葉の19日公演にSEKAI NO OWARI、ジェイデン、Kroi、The Lounge Society、Nulbarich、20日公演にBABYMETAL、SOL（BIGBANG）、Kids Return、ももいろクローバーZ、sumika、大阪の19日公演にBABYMETAL、SOL、ももいろクローバーZ、sumika、20日公演にSEKAI NO OWARI、ジェイデン、Kroiが追加された。チケット情報はオフィシャルサイトで確認を。
SUMMER SONIC 2023
TOKYO
2023年8月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
BLUR / FALL OUT BOY / ナイル・ホーラン / SEKAI NO OWARI / サンダーキャット / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / YOASOBI / 張惠妹 aMEI / [Alexandros] / BE:FIRST / 宇宙人 Cosmos People / ENHYPEN / GABRIELS / ホリー・ハンバーストーン / HONNE / ジェイデン / Kroi / The Lounge Society / NewJeans / Nulbarich / PALE WAVES / SKY-HI / SLOWTHAI / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / and more
2023年8月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / BABYMETAL / EVANESCENCE / THE KID LAROI / LANY / LAUV / SOL / AI / Awich / CIMAFUNK / FLO / INHALER / Kids Return / メイジー・ピーターズ / マカロニえんぴつ / ももいろクローバーZ / MY FIRST STORY / Night Tempo feat. FANCYLABO NOVA TWINS / THE SNUTS / sumika / TREASURE / WILLOW / and more
OSAKA
2023年8月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / BABYMETAL / EVANESCENCE / THE KID LAROI / LANY / LAUV / SOL / AI / Awich / FLO / INHALER / メイジー・ピーターズ / マカロニえんぴつ / milet / ももいろクローバーZ / Night Tempo feat. FANCYLABO / THE SNUTS / sumika / TREASURE / WILLOW / and more
2023年8月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
BLUR / FALL OUT BOY / ナイル・ホーラン / SEKAI NO OWARI / サンダーキャット / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / YOASOBI / 張惠妹 aMEI / BE:FIRST / ENHYPEN / GABRIELS / HOLLY HUMBERSTONE / HONNE / ジェイデン / ケツメイシ / Kroi / 岡崎体育 / PALE WAVES / SKY-HI / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / WANIMA / ずっと真夜中でいいのに。 / and more