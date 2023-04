BABYMETAL、SUMMER SONIC 2023に出演決定

BABYMETALが、「SUMMER SONIC 2023」に出演することを発表した。

4月1日(土)、2日(日)にワンマンライブ「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」をぴあアリーナMMで開催し、新生BABYMETALの誕生とともに新章をスタートしたBABYMETAL。4月からスウェーデン出身のパワーメタル・バンドSabaton(サバトン)のUK & EUツアーにSpecial Guestとして参加し、5月からは「BABYMETAL WORLD TOUR 2023」として初となるアジア&オーストラリアでのワンマンツアーの開催が決定している中、日本の夏フェスとして「SUMMER SONIC 2023」への出演が決定した形となる。

BABYMETALは、8月19日(土)に大阪公演(舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド))、8月20日(日)に東京公演(ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)に出演する。ライブ活動の封印が解かれ3人体制として再始動した彼女たちに注目が集まる。

<イベント情報>

SUMMER SONIC 2023【OSAKA】

2023年8月19日(土)舞洲 SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

開場 AM10:00 / 開演 AM11:30開場

ACT:

KENDRICK LAMAR

LIAM GALLAGHER

BABYMETAL / EVANESCENCE / THE KID LAROI

LANY / LAUV / SOL

AI / Awich / FLO / INHALER / MAISIE PETERS

マカロニえんぴつ / milet / ももいろクローバーZ

Night Tempo feat. FANCYLABO / THE SNUTS

sumika / TREASURE / WILLOW

…and more!

SUMMER SONIC 2023【TOKYO】

2023年8月20日(日)ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

開場 AM9:00 / 開演 AM11:00

ACT:

KENDRICK LAMAR

LIAM GALLAGHER

BABYMETAL / EVANESCENCE / THE KID LAROI

LANY / LAUV / SOL

AI / Awich / CIMAFUNK / FLO / INHALER / KIDS RETURN

MAISIE PETERS / マカロニえんぴつ / ももいろクローバーZ /

MY FIRST STORY / Night Tempo feat. FANCYLABO

NOVA TWINS / THE SNUTS / sumika / TREASURE / WILLOW…and more!

