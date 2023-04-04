メジャーリーグ（MLB） 日本人選手速報
日本人メジャーリーガーの3日（日本時間4日）の出場成績、所属チームの試合結果は以下の通り。
吉田正尚（レッドソックス）
試合結果：レッドソックス 6-7 パイレーツ
打順・ポジション：4番・左翼
【打撃成績】4打数1安打2打点1本塁打1四球
【打席内容】
【今季成績】
試合 4
打率 .294
安打 5
本塁打 1
打点 5
盗塁 1
得点 5
出塁率 .400
長打率 .471
OPS .871
鈴木誠也（カブス）
試合結果：
打順・ポジション：
【打撃成績】
【打席内容】
【今季成績】
試合 --
打率 --
安打 --
本塁打 --
打点 --
盗塁 --
得点 --
出塁率 --
長打率 --
OPS --
筒香嘉智（レンジャーズ）
試合結果：
打順・ポジション：
【打撃成績】
【打席内容】
【今季成績】
試合 --
打率 --
安打 --
本塁打 --
打点 --
盗塁 --
得点 --
出塁率 --
長打率 --
OPS --
大谷翔平（エンゼルス）
試合結果：エンゼルス ー アスレチックス
打順・ポジション：3番・DH
【投手成績】
【投球内容】
【打撃成績】
【打席内容】
第1打席：二ゴロ
第2打席：遊併殺打
第3打席：中本②
【今季成績】
投手
試合 1
投球回 6.0
勝利 0
敗北 0
セーブ 0
ホールド 0
奪三振 10
防御率 0.00
WHIP 0.83
被打率 .100
打者
試合 4
打率 .333
安打 5
本塁打 2
打点 5
盗塁 0
得点 3
出塁率 .375
長打率 .733
OPS 1.108
ダルビッシュ有（パドレス）
試合結果：
登板：
【投手成績】
【投球内容】
【今季成績】
試合 --
投球回 --
勝利 --
敗北 --
セーブ --
ホールド --
奪三振 --
防御率 --
WHIP --
被打率 --
前田健太（ツインズ）
試合結果：
登板：
【投手成績】
【投球内容】
【今季成績】
試合 --
投球回 --
勝利 --
敗北 --
セーブ --
ホールド --
奪三振 --
防御率 --
WHIP --
被打率 --
菊池雄星（ブルージェイズ）
試合結果：
登板：
【投手成績】
【投球内容】
【今季成績】
試合 --
投球回 --
勝利 --
敗北 --
セーブ --
ホールド --
奪三振 --
防御率 --
WHIP --
被打率 --
千賀滉大（メッツ）
試合結果：
登板：
【投手成績】
【投球内容】
【今季成績】
試合 1
投球回 5.1
勝利 1
敗北 0
セーブ 0
ホールド 0
奪三振 8
防御率 1.69
WHIP 1.13
被打率 .167
藤浪晋太郎（アスレチックス
試合結果：
登板：
【投手成績】
【投球内容】
【今季成績】
試合 1
投球回 2.1
勝利 0
敗北 1
セーブ 0
ホールド 0
奪三振 4
防御率 30.86
WHIP 3.43
被打率 .455