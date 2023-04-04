Getty Images

メジャーリーグ（MLB）　日本人選手速報

日本人メジャーリーガーの3日（日本時間4日）の出場成績、所属チームの試合結果は以下の通り。

 

 

吉田正尚（レッドソックス）

試合結果：レッドソックス　6-7　パイレーツ

打順・ポジション：4番・左翼

【打撃成績】4打数1安打2打点1本塁打1四球

 

 

【打席内容】

 

【今季成績】

試合　4

打率　.294

安打　5

本塁打　1

打点　5

盗塁　1

得点　5

出塁率　.400

長打率　.471

OPS　.871

鈴木誠也（カブス）

試合結果：

打順・ポジション：

【打撃成績】

 

 

【打席内容】

 

【今季成績】

試合　--

打率　--

安打　--

本塁打　--

打点　--

盗塁　--

得点　--

出塁率　--

長打率　--

OPS　--

筒香嘉智（レンジャーズ）

試合結果：

打順・ポジション：

【打撃成績】

 

 

【打席内容】

 

【今季成績】

試合　--

打率　--

安打　--

本塁打　--

打点　--

盗塁　--

得点　--

出塁率　--

長打率　--

OPS　--

大谷翔平（エンゼルス）

試合結果：エンゼルス　ー　アスレチックス

打順・ポジション：3番・DH

【投手成績】

【投球内容】

 

 

【打撃成績】

【打席内容】

第1打席：二ゴロ

第2打席：遊併殺打

第3打席：中本②

 

【今季成績】

投手

試合　1

投球回　6.0

勝利　0

敗北　0

セーブ　0

ホールド　0

奪三振　10

防御率　0.00

WHIP　0.83

被打率　.100

打者

試合　4

打率　.333

安打　5

本塁打　2

打点　5

盗塁　0

得点　3

出塁率　.375

長打率　.733

OPS　1.108

ダルビッシュ有（パドレス）

試合結果：

登板：

【投手成績】

【投球内容】

【今季成績】

試合　--

投球回　--

勝利　--

敗北　--

セーブ　--

ホールド　--

奪三振　--

防御率　--

WHIP　--

被打率　--

前田健太（ツインズ）

試合結果：

登板：

【投手成績】

【投球内容】

【今季成績】

試合　--

投球回　--

勝利　--

敗北　--

セーブ　--

ホールド　--

奪三振　--

防御率　--

WHIP　--

被打率　--

 

 

菊池雄星（ブルージェイズ）

試合結果：

登板：

【投手成績】

【投球内容】

【今季成績】

試合　--

投球回　--

勝利　--

敗北　--

セーブ　--

ホールド　--

奪三振　--

防御率　--

WHIP　--

被打率　--

千賀滉大（メッツ）

試合結果：

登板：

【投手成績】

【投球内容】

【今季成績】

試合　1

投球回　5.1

勝利　1

敗北　0

セーブ　0

ホールド 0

奪三振　8

防御率　1.69

WHIP　1.13

被打率　.167

藤浪晋太郎（アスレチックス

試合結果：

登板：

【投手成績】

【投球内容】

【今季成績】

試合　1

投球回　2.1

勝利　0

敗北　1

セーブ　0

ホールド　0

奪三振　4

防御率　30.86

WHIP　3.43

被打率　.455