『ぐでたま』がまんまる焼きに！ 卵のコクが口いっぱいに広がる♪

サンリオのキャラクター「ぐでたま」が、ぐでぐでなゆる~い表情の「まんまる焼き」になって新登場! 全国のセブン-イレブン店舗にて、2023年4月5日(水)より販売開始となる。

2023年で10周年を迎えた『ぐでたま』は、ぐでぐでとしたやる気のないたまごのキャラクター。2014年から2020年まで朝の情報番組でショートアニメが放送、2022年12月にはNetflixシリーズ『ぐでたま ~母をたずねてどんくらい~』が配信されるなど、世界的に人気を博している。また、Twitterフォロワーは100万人を超えるほどの人気にもかかわらず、本人はやる気がない。

そんな『ぐでたま』と、まんまるの生地の中にクリームが入ったバンダイの人気商品 ”まんまる焼き” シリーズが初のコラボ!

白いまんまる生地でカスタード味のクリームを包み、生地表面には今にも「だりぃ~」と声が聞こえてきそうな全3種の『ぐでたま』の表情の焼き印が。

カスタード味クリームは『ぐでたま』にちなみ、従来のもの(※)よりも卵の風味を際立たせており、一口食べれば卵のコクが口いっぱいに広がる。

また、おまけに1枚まんまるシールが付属。『ぐでたま』の他にも『しゃきぴよ』や『牛魔王ぐでたま』など、Netflix配信アニメに登場する個性豊かな仲間たちのデザインが全10種! どのシールに出会えるかは袋を開けてからのお楽しみだ。

ゆる〜い『ぐでたま』に癒されながら、おやつやティータイムのお供に味わってみてはいかが?

※2023年1月発売の「うさまる まんまる焼き」との比較。

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L638354 S/D・G