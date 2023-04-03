山下達郎が6月から11月にかけて全国ホールツアー「山下達郎 PERFORMANCE 2023」を開催する。

山下は今回のツアーで6月30日の埼玉・さいたま市文化センターを皮切りに、11月6日の沖縄・沖縄市民会館まで全国18都市で計39公演を行う。なおツアーには小笠原拓海（Dr）、伊藤広規（B）、難波弘之（Acoustic Piano, Rhodes）、柴田俊文（Key）、宮里陽太（Sax）、ハルナ（Background Vocal）、ENA（Background Vocal）、三谷泰弘（Background Vocal）が参加。そして1994年からバンドメンバーを務めていた佐橋佳幸が今回で卒業し、新たに鳥山雄司（G）が帯同する。

チケット情報は山下のオフィシャルサイトにて確認を。

山下達郎 PERFORMANCE 2023

2023年6月30日（金）埼玉県 さいたま市文化センター

2023年7月2日（日）東京都 中野サンプラザホール

2023年7月7日（金）島根県 島根県民会館

2023年7月9日（日）山口県 周南市文化会館

2023年7月14日（金）大阪府 フェスティバルホール

2023年7月15日（土）大阪府 フェスティバルホール

2023年7月20日（木）京都府 ロームシアター京都 メインホール

2023年7月28日（金） 東京都 NHKホール

2023年8月3日（木）宮城県 仙台サンプラザホール

2023年8月5日（土）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2023年8月9日（水）石川県 本多の森ホール

2023年8月10日（木）石川県 本多の森ホール

2023年8月15日（火）北海道 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）

2023年8月17日（木）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2023年8月22日（火）愛媛県 松山市民会館 大ホール

2023年8月26日（土）大阪府 フェスティバルホール

2023年8月27日（日）大阪府 フェスティバルホール

2023年8月31日（木）福岡県 福岡サンパレス

2023年9月1日（金）福岡県 福岡サンパレス

2023年9月6日（水）東京都 NHKホール

2023年9月7日（木）東京都 NHKホール

2023年9月12日（火）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年9月13日（水）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年9月22日（金）大阪府 フェスティバルホール

2023年9月23日（土・祝）大阪府 フェスティバルホール

2023年9月27日（水）神奈川県 神奈川県民ホール

2023年9月28日（木）神奈川県 神奈川県民ホール

2023年10月5日（木）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年10月6日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年10月11日（水）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年10月13日（金）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

2023年10月17日（火）新潟県 新潟県民会館

2023年10月18日（水）新潟県 新潟県民会館

2023年10月24日（火）広島県 広島文化学園HBGホール

2023年10月25日（水）広島県 広島文化学園HBGホール

2023年11月5日（日）沖縄県 沖縄市民会館

2023年11月6日（月）沖縄県 沖縄市民会館