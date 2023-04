MOONCHILDが5月3日にリリースするデビューEP「DELICIOUS POISON」の収録内容が発表された。

MOONCHILDはLDH JAPANによるオーディション「iCON Z ~Dreams For Children~」ガールズグループ部門の合格メンバーであるANRI、UWA、RUAN、MIRANO、HANAの5人組グループで、LDH JAPANとHYBE LABELS JAPANが共同プロデュースを手がける。デビュー作のリード曲「Don't Blow It!」の楽曲プロデュースはØMI (三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)と、HYBE LABELS JAPANのプロデューサーおよびコンポーザーのALYSAが務めた。

「Don't Blow It!」についてØMIは「グローバルスタンダードなクオリティーを求めて制作しました」、ALYSAは「自信を持って夢に向かって羽ばたいていくMOONCHILDが、この曲を通し“一歩踏み出す勇気”を与えてくれる、そんな楽曲になってくれることを願います」とコメント。この曲はEPの発売に先駆け、4月21日に先行配信がスタートする。

このほかEPにはプレリリースシングルとして配信された「CHILI CHOCOLATE」「ONE BITE」「Lonely」や、新曲「Skydive」「Bzz Bzz」も収録。初回生産限定盤2仕様にはミュージックビデオやティザー映像を収めたDVDが付属する。YouTubeではティザー映像「"MOONCHILD" Debut Teaser | Chapter 1」が公開中。

ØMI (三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)コメント

グループコンセプトでもある“Delicious Poison”を象徴する楽曲が「Don't Blow It!」になります。MOONCHILDオリジナルのPOPSナンバーでグローバルスタンダードなクオリティーを求めて制作しました。

彼女達の高いパフォーマンス力や個性を発揮できる楽曲なので、Music Videoと共にMOONCHILDの魅力を存分に感じて欲しいと思います。

ALYSA コメント

“日本から世界へ”。MOONCHILDのメンバーはデビューという大きな夢に向かい、プレッシャーと闘う日々を今日まで走り続けてきました。その中でも挑戦し続け、積み重ねた努力がいつしか自信になっていく姿を見て、書き上げた一曲が「Don't Blow It!」です。

「一緒に来るの? 来ないの?」「あなたも本気なら証明して!」と、自信を持って夢に向かって羽ばたいていくMOONCHILDが、この曲を通し“一歩踏み出す勇気”を与えてくれる、そんな楽曲になってくれることを願います。

MOONCHILD「DELICIOUS POISON」収録内容

初回生産限定DELICIOUS盤

CD

01. Don't Blow It!

02. Photogenic

03. CHILI CHOCOLATE

04. ONE BITE

05. Skydive

06. Lonely

07. Don't Blow It! -Japanese ver.-

08. Photogenic -Japanese ver.-

DVD

01. Don't Blow It! -Japanese ver.- Music Video

02. "MOONCHILD" Birthday Teaser

03. Don't Blow It! MV Teaser

初回生産限定POISON盤

CD

01. Don't Blow It!

02. Photogenic

03. CHILI CHOCOLATE

04. ONE BITE

05. Bzz Bzz

06. Lonely

07. Don't Blow It! -Japanese ver.-

08. Photogenic -Japanese ver.-

DVD

01. Don't Blow It! -Japanese ver.- Music Video

02. "MOONCHILD" Debut Teaser | Chapter 1

03. Don't Blow It! MV Teaser

初回仕様限定盤

CD

01. Don't Blow It!

02. Photogenic

03. CHILI CHOCOLATE

04, ONE BITE

05. Skydive

06. Bzz Bzz

07. Lonely

08. Don't Blow It! -Japanese ver.-

09. Photogenic -Japanese ver.-