メディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりPeaky P-keyの1stライブ「All Time High」が3月25日、Zepp Haneda(TOKYO)にて開催された。

Peaky P-key待望の初単独ライブは、昼夜公演ともに完売御礼。ライブ前半から「Let’s do the ‘Big-Bang!’」「Let us sing “Peaky!!”」を筆頭に、定番曲や人気のカバー曲を披露し、オーディエンスを魅了していく。

そして、幕間映像を挟み、初披露の衣装に身を包んだライブ後半では「Deja Boon」を披露。セクシーを感じるピキピキの新しい一面が垣間見える。また現在放送中のTVアニメ『D4DJ All Mix』第1話で、圧巻のパフォーマンスを魅せた劇中歌「OVERWHELM!」が披露されると、会場に集まったディグラーは大盛り上がり。さらに告知パートでは、追加公演となるPeaky P-key「All Time High ~Connect~ 」開催が発表され、会場だけでなく、配信でも大いに盛り上がりを見せた。

最後の一曲は代表曲「電乱★カウントダウン」を披露。ピキピキの「過去最高」のパフォーマンスに、フロアの熱気は最高潮のまま幕を下ろした。