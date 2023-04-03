『江戸前エルフ』第1話 高耳神社のご神体は引きこもりのエルフ！

2023年4月7日（金）より放送開始のTVアニメ『江戸前エルフ』の第1話あらすじ、先行カットが解禁となった。

『江戸前エルフ』（著・樋口彰彦）は『少年マガジンエッジ』にて連載中。

江戸時代に異世界から召喚され、「高耳神社」に祀られる御神体・エルフのエルダと、高耳神社15代目巫女の小金井小糸の、江戸と令和をつなぐゆったり下町コメディ。

第1話は4月7日（金）深夜2時25分よりMBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて順次放送開始。

あらすじ＆先行カットはこちら！

＜第1話 「東京のエルフのはなし」＞

高耳神社15代目巫女の小金井小糸は、今日もご神体のエルフ・エルダにお仕え中。

ところが、600年以上生きるエルダは今やオタク趣味を満喫する引きこもり。

どうして一人が好きなのか、小糸はその理由を探ろうとする。

【スタッフ】

脚本：ヤスカワショウゴ／絵コンテ：安齋剛文／演出：辻橋綾佳／総作画監督：小田武士／作画監督：小川莉奈、青木駿介、園田尚也、Kim Jong-suk、Kim Min-ja／プロップ作画監督：横山友紀

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＞＞＞第1話先行カットを全て見る（写真17点）

※高耳神社の「高」は「はしごだか」が正しい表記。

（C）樋口彰彦・講談社／「江戸前エルフ」製作委員会