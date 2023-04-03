ヤマザキコレ原作によるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第1話のあらすじ、場面カットが到着した。
4月6日にTOKYO MXほかで放送開始される「魔法使いの嫁 SEASON2」。第1話「Live and let live.II」では、チセの元に魔術師の原石が集う“学院（カレッジ）”から招待状が届いたことから物語が動き出す。それを読んだチセは、悩みながらも学院の門を叩く決意を固め……。場面カットにはエリアス、ルツ、シルキーらおなじみのキャラクターの姿も収められた。
TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:00～
BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～
サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜24:30～
KBS京都： 2023年4月6日（木）より毎週木曜24:00～
HBC北海道放送：2023年4月10日（月）より毎週月曜日25:56～ ※初回放送のみ時間変更の可能性あり。
岐阜放送：2023年4月12日（水）より毎週水曜日24:30～
RSK山陽放送：4月10日（月）25:58～、以降は毎週月曜日25:55～
NCC長崎文化放送：2023年4月19日（水）より毎週水曜日25:18～
AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～
配信情報
Prime Video / ひかりTV / Lemino
スタッフ
原作：ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」（ブレイドコミックス／マッグガーデン刊）
監督：寺澤和晃
脚本：高羽彩、米内山陽子、西中千晶
キャラクターデザイン：加藤寛崇
総作画監督：徳岡紘平
色彩設計：小針裕子
美術監督：田村せいき
撮影監督：鈴木麻予
CGIディレクター：宮地克明
特殊効果：チップチューン
編集：今井大介
音楽：松本淳一
音楽制作：フライングドッグ
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
アニメーション制作：スタジオカフカ
製作：魔法使いの嫁製作委員会
キャスト
羽鳥チセ：種崎敦美
エリアス・エインズワース：竹内良太
ルツ：内山昂輝
シルキー：遠藤綾
ルーシー・ウェブスター：津田美波
フィロメラ・サージェント：河瀬茉希
リアン・スクリム＝ジョー：山下誠一郎
ゾーイ・アイビー：小林大紀
ヴェロニカ・リッケンバッカー：上田麗奈
アイザック・ファウラー：西山宏太朗
ミハイル・レンフレッド：日野聡
アリス・スウェーン：田村睦心
ヴァイオレット・セント＝ジョージ役：山下大輝
ジャスミン・セント＝ジョージ役：田中美海
メイ・アウトウッド役：夏谷美希
エイプリル・アウトウッド役：内山茉莉
ナルシス・モーム役：鳥海浩輔
ライザ・クウィライン役：小山茉美
リズベス・サージェント役：定岡小百合
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会