ヤマザキコレ原作によるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第1話のあらすじ、場面カットが到着した。

4月6日にTOKYO MXほかで放送開始される「魔法使いの嫁 SEASON2」。第1話「Live and let live.II」では、チセの元に魔術師の原石が集う“学院（カレッジ）”から招待状が届いたことから物語が動き出す。それを読んだチセは、悩みながらも学院の門を叩く決意を固め……。場面カットにはエリアス、ルツ、シルキーらおなじみのキャラクターの姿も収められた。

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:00～

BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～

サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜24:30～

KBS京都： 2023年4月6日（木）より毎週木曜24:00～

HBC北海道放送：2023年4月10日（月）より毎週月曜日25:56～ ※初回放送のみ時間変更の可能性あり。

岐阜放送：2023年4月12日（水）より毎週水曜日24:30～

RSK山陽放送：4月10日（月）25:58～、以降は毎週月曜日25:55～

NCC長崎文化放送：2023年4月19日（水）より毎週水曜日25:18～

AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

Prime Video / ひかりTV / Lemino

スタッフ

原作：ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」（ブレイドコミックス／マッグガーデン刊）

監督：寺澤和晃

脚本：高羽彩、米内山陽子、西中千晶

キャラクターデザイン：加藤寛崇

総作画監督：徳岡紘平

色彩設計：小針裕子

美術監督：田村せいき

撮影監督：鈴木麻予

CGIディレクター：宮地克明

特殊効果：チップチューン

編集：今井大介

音楽：松本淳一

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作：スタジオカフカ

製作：魔法使いの嫁製作委員会

キャスト

羽鳥チセ：種崎敦美

エリアス・エインズワース：竹内良太

ルツ：内山昂輝

シルキー：遠藤綾

ルーシー・ウェブスター：津田美波

フィロメラ・サージェント：河瀬茉希

リアン・スクリム＝ジョー：山下誠一郎

ゾーイ・アイビー：小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー：上田麗奈

アイザック・ファウラー：西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド：日野聡

アリス・スウェーン：田村睦心

ヴァイオレット・セント＝ジョージ役：山下大輝

ジャスミン・セント＝ジョージ役：田中美海

メイ・アウトウッド役：夏谷美希

エイプリル・アウトウッド役：内山茉莉

ナルシス・モーム役：鳥海浩輔

ライザ・クウィライン役：小山茉美

リズベス・サージェント役：定岡小百合

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会