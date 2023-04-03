「ぼさにまる」ビジュアル (c)2023 SANRIO CO., LTD. ぼさにまる製作委員会

本日4月3日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。

「ぼさにまる」

  • 2023年4月3日（月）より毎週月曜日～木曜日9:50～（フジテレビほか「ノンストップ！」内）

「くまクマ熊ベアーぱーんち！」

  • AT-X：2023年4月3日（月）より毎週月曜日22:00～
  • TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日22:30～
  • サンテレビ：2023年4月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • KBS京都：2023年4月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS11：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:00～

「ゴールデンカムイ」第四期

  • TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日23:00～
  • BS11：2023年4月3日（月）より毎週月曜日23:00～
  • 北海道放送：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:26～
  • 読売テレビ：2023年4月3日（月）より毎週月曜日26:29～
  • チャンネルNECO：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2023年4月11日（火）より毎週火曜日23:00～

「異世界はスマートフォンとともに。2」

  • AT-X：2023年4月3日（月）より毎週月曜日23:30～
  • テレビ東京：2023年4月3日（月）より毎週月曜日26:00～
  • テレビ愛知：2023年4月3日（月）より毎週月曜日26:35～
  • BSテレ東：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:30～
  • 静岡放送：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:25～
  • 鹿児島テレビ放送：2023年4月13日（木）より毎週木曜日26:00～
  • IBC岩手放送：2023年4月21日（金）より毎週金曜日25:55～
  • チューリップテレビ：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～
  • テレビユー福島：2023年4月21日（金）より毎週金曜日25:53～（初回26:08～）
  • 北陸放送：2023年4月24日（月）より毎週月曜日25:30～
  • テレビユー山形：2023年4月28日（金）より毎週金曜日25:23～
  • 新潟放送：後日発表
  • テレビ山梨：後日発表
  • 熊本放送：後日発表

「アリス・ギア・アイギス Expansion」

  • TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:05～
  • BS日テレ：2023年4月4日（火）より毎週火曜日23:30～
  • MBS：2023年4月4日（火）より毎週火曜日26:30～
  • AT-X：2023年4月5日（水）より毎週水曜日21:00～

「絆のアリル」

  • テレビ東京：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:30～
  • テレビ大阪：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:30～
  • テレビ愛知：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:30～
  • アニマックス：2023年4月8日（土）より毎週土曜日23:30～

※「ゴールデンカムイ」第四期は10月に放送・配信がスタートしたが、第43話以降の放送・配信が見送りになったため、改めて第37話より放送・配信される。