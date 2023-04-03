本日4月3日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年春アニメ作品まとめを公開中。
「ぼさにまる」
- 2023年4月3日（月）より毎週月曜日～木曜日9:50～（フジテレビほか「ノンストップ！」内）
「くまクマ熊ベアーぱーんち！」
- AT-X：2023年4月3日（月）より毎週月曜日22:00～
- TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日22:30～
- サンテレビ：2023年4月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- KBS京都：2023年4月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS11：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:00～
「ゴールデンカムイ」第四期
- TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日23:00～
- BS11：2023年4月3日（月）より毎週月曜日23:00～
- 北海道放送：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:26～
- 読売テレビ：2023年4月3日（月）より毎週月曜日26:29～
- チャンネルNECO：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:30～
- とちぎテレビ：2023年4月11日（火）より毎週火曜日23:00～
「異世界はスマートフォンとともに。2」
- AT-X：2023年4月3日（月）より毎週月曜日23:30～
- テレビ東京：2023年4月3日（月）より毎週月曜日26:00～
- テレビ愛知：2023年4月3日（月）より毎週月曜日26:35～
- BSテレ東：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:30～
- 静岡放送：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:25～
- 鹿児島テレビ放送：2023年4月13日（木）より毎週木曜日26:00～
- IBC岩手放送：2023年4月21日（金）より毎週金曜日25:55～
- チューリップテレビ：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～
- テレビユー福島：2023年4月21日（金）より毎週金曜日25:53～（初回26:08～）
- 北陸放送：2023年4月24日（月）より毎週月曜日25:30～
- テレビユー山形：2023年4月28日（金）より毎週金曜日25:23～
- 新潟放送：後日発表
- テレビ山梨：後日発表
- 熊本放送：後日発表
「アリス・ギア・アイギス Expansion」
- TOKYO MX：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:05～
- BS日テレ：2023年4月4日（火）より毎週火曜日23:30～
- MBS：2023年4月4日（火）より毎週火曜日26:30～
- AT-X：2023年4月5日（水）より毎週水曜日21:00～
「絆のアリル」
- テレビ東京：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:30～
- テレビ大阪：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:30～
- テレビ愛知：2023年4月3日（月）より毎週月曜日25:30～
- アニマックス：2023年4月8日（土）より毎週土曜日23:30～
※「ゴールデンカムイ」第四期は10月に放送・配信がスタートしたが、第43話以降の放送・配信が見送りになったため、改めて第37話より放送・配信される。