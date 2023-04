明治安田生命J2リーグ第7節が1日と2日に行われた。

首位のFC町田ゼルビアは、ホームで藤枝MYFCと対戦。開始5分、ゴール前のこぼれ球に反応したミッチェル・デュークの移籍後初得点で幸先よく先制する。この1点が決勝点となり、町田はJ2でクラブ史上初めて6連勝を達成。さらに4試合連続の完封勝利で首位をキープした。

ヴァンフォーレ甲府は清水エスパルスを破って4連勝。81分に長谷川元希が清水のゴールをこじ開け、そのまま逃げ切った。敗れた清水は2連敗で開幕7戦未勝利となった。

ホームに大宮アルディージャを迎えた東京ヴェルディは、65分に深澤大輝が挙げた1点を守り切った。東京Vは4試合連続の完封勝利で今季5勝目を挙げた。

大分トリニータはジュビロ磐田と対戦。茂平と伊佐耕平のゴールで2点を先行すると、終盤に1点を返されたものの、逃げ切って2-1で白星を収めた。大分はホーム4連勝で今季5勝目となった。

V・ファーレン長崎は敵地でベガルタ仙台と激突。50分にフアンマ・デルガドが豪快なミドルシュートを突き刺し、3連勝で5戦無敗となった。一方、敗れた仙台はリーグ戦2連敗となった。

ブラウブリッツ秋田と敵地で対戦したレノファ山口FCは、生駒仁がコーナーキックから挙げた先制点を守り切って4試合ぶりの白星。山口が今季3勝目となった一方、秋田はついに初黒星を喫することになった。

4連敗中のモンテディオ山形と、開幕6戦未勝利の水戸ホーリーホックは、『NDソフトスタジアム』で激突。36分に松田隼風のJ初ゴールで水戸が先制する。山形は60分に藤本佳希がこぼれ球に詰めて追いついたかに思われたが、際どいオフサイド判定で同点ゴールは認められず。結局、水戸が逃げ切って待望の今季初白星を掴み、山形は5連敗となった。

ホームにジェフユナイテッド千葉を迎えたツエーゲン金沢は、21分にレオ・バイーアのクロスがそのままゴールに吸い込まれて先制成功。54分にCKで加藤潤也がリードを広げ、金沢は3連勝を収めた。一方の千葉は6戦未勝利で21位に転落。

栃木SCとザスパクサツ群馬の“北関東ダービー”は、61分に栃木の神戸康輔が2枚目のイエローカードで退場。10人となった栃木は69分、福森健太が強烈なヘディングシュートを叩き込んで先制に成功する。しかし、群馬は77分に佐藤亮が試合を振り出しに戻すと、87分には風間宏希が逆転ゴールをマーク。群馬が逆転勝利で今季初の連勝を収めた。

ロアッソ熊本vs徳島ヴォルティスは、1-1の痛み分けに終わった。54分、相手のビルドアップのミスを突いた熊本が平川怜のゴールで先制。その2分後に児玉駿斗の同点ゴールで追いついた。熊本は連敗を止めたが3戦未勝利。徳島は2試合連続ドローで開幕7戦未勝利となった。

いわきFCは敵地でファジアーノ岡山と対戦し、開始10分に宮本英治が試合の均衡を破る。しかし後半アディショナルタイムにPK献上。これを櫻川ソロモンに決められ、1-1の痛み分けに終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第7節

▼4月1日(土)

ヴァンフォーレ甲府 1-0 清水エスパルス

ベガルタ仙台 0-1 V・ファーレン長崎

ブラウブリッツ秋田 0-1 レノファ山口FC

大分トリニータ 2-1 ジュビロ磐田

東京ヴェルディ 1-0 大宮アルディージャ

▼4月2日(日)

ロアッソ熊本 1-1 徳島ヴォルティス

モンテディオ山形 0-1 水戸ホーリーホック

栃木SC 1-2 ザスパクサツ群馬

FC町田ゼルビア 1-0 藤枝MYFC

ツエーゲン金沢 2-0 ジェフユナイテッド千葉

ファジアーノ岡山 1-1 いわきFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(19/+11)

2位 東京V(16/+11)

3位 大分(16/+2)

4位 甲府(14/+4)

5位 秋田(12/+2)

6位 群馬(11/+1)

7位 長崎(11/+1)

8位 岡山(10/+3)

9位 山口(10/-5)

10位 大宮(9/0)

11位 金沢(9/-1)

12位 藤枝(9/-2)

13位 磐田(8/0)

14位 熊本(8/-1)

15位 いわき(8/-1)

16位 仙台(8/-1)

17位 水戸(7/-4)

18位 山形(6/-4)

19位 清水(5/-3)

20位 栃木(5/-4)

21位 千葉(5/-5)

22位 徳島(4/-4)

◆■第8節の対戦カード

▼4月8日(土)

13:00 甲府 vs 仙台

14:00 いわき vs 大分

14:00 群馬 vs 長崎

14:00 大宮 vs 山形

14:00 千葉 vs 徳島

14:00 町田 vs 秋田

14:00 清水 vs 東京V

14:00 藤枝 vs 岡山

14:00 山口 vs 栃木

17:00 水戸 vs 磐田

▼4月9日(日)

15:00 熊本 vs 金沢