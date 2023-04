タローマン初登場でランクイン！ 週間人気記事（3月24日～30日）

今回もアニメージュプラスの人気記事ランキングをお届けしよう。

集計期間は2023年3月24日から3月30日の1週間だ。

世間の動き。ロシアによるウクライナ侵攻はまだ続いている。

新型コロナウイルス関連。東京都の新規感染者数で見ると、この1週間は増加モードで、1日最大1000人突破する状況に戻ってしまった。ただこの集計期間直後の金曜日はわずかながら下がっている。

映画ランキング。『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』が1位にポップアップ。小中学生が春休みに入った影響であろうか。

アニメ・特撮・漫画原作関係では『わたしの幸せな結婚』2位、『シン・仮面ライダー』3位、『THE FIRST SLAM DUNK』4位。

『グリッドマン ユニバース』初登場5位。『シング・フォー・ミー、ライル』初登場7位。

『「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』8位、『なのに、千輝くんが甘すぎる。』9位、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』10位。

それでは20位から11位まで、カウントダウン!

<3月24日~3月30日>

【20位】

『ヒロアカ』6期第25話(最終回) 雄英に戻ったデクとクラスメイトの決意

【19位】

『夏目友人帳』ニャンコ先生に癒されるクロッキーブック!

【18位】

なんだこれは! タローマンがベストポーズで手頃なカプセルトイに

【17位】

『ONE PIECE FILM RED』特典満載のBD&DVD全貌初公開!

【16位】

TTFC『仮面ライダージュウガVSオルテカ』予告&追加キャスト公開!

【15位】

大型リニューアルで生まれ変わったアニメイト池袋本店のここがスゴい!

【14位】

実写『聖闘士星矢 The Beginning』キャスト&監督来日、新場面写真も!

【13位】

食われる!『ジュラシック・パーク』T-レックスが超リアルなプラモに

【12位】

『シン・仮面ライダー』仮面ライダー第2号を1/6で超リアル再現!

【11位】

『BTS: Yet To Come in Cinemas』追加来場者特典第5・6弾配布決定!

20位は『僕のヒーローアカデミア』第6期の最終回の先行カット記事。第7期の制作決定も発表されており、今後も安定した人気を保ちそうである。

18位は特撮TV番組『TAROMAN(タローマン)』のカプセルトイのフィギュア。アニメージュプラスではタローマン単独の記事はこれが初だが、まずまずの位置に入ってきた。2022年末に世間を席巻した作品だが、本体とも言うべき「展覧会 岡本太郎」が終了した今年の展開はどうなるか。

12位はメディコム・トイの大型可動フィギュア・リアルアクションヒーローズ(RAH)の仮面ライダー第2号の記事。RAHでは『シン・仮面ライダー』関連アイテムが3カ月連続で発表されたが、3種ともランクインしている。

下位ランクトップの11位はアイドルBTSの映画の来場者特典情報。この映画自体はアニメとは直接関係ない、コンサートのライブドキュメンタリーであるが、世間的に人気の高いものはアニメージュプラス読者も注目する、というパターンだと思われる。

フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のアニメ『ちいかわ』(7:40頃放送)。

これまでは金曜日のみの放送であったが、2023年4月からは火曜日と金曜日の週2回放送になると発表された。

テレビアニメ『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが2020年よりTwitterに投稿している人気漫画が原作。かわいいマスコットのようなキャラクターたちが楽しく暮らす様子を描かきつつも、時折、妙に現実的だったり過酷な目にあったりするギャップにハマる人が続出してフォロワーが200万人を突破、グッズ展開やコラボカフェなど多方面でその魅力を振りまいている。

アニメが始まったことで知名度が一気に高まった『ちいかわ』。週2回化によってさらに人気が加速すると思われる。

今後の展開にも注目したい。

それでは10位から1位まで、カウントダウン!

<3月24日~3月30日>

【10位】

大好きなミッキー&ミニーとお出かけ♪ レスポートサックに新コレクション!

【09位】

アニメ『ULTRAMAN』FINALシーズン配信日決定! 嵐(アラシ)も登場

【08位】

本日からモスバーガーと『シン・仮面ライダー』のコラボ開催!新作レシピがSHOCKERに盗まれる!?

【07位】

【スヌーピー】「PEANUTS Cafe」の新作は春めくランチツール☆期間限定メニューもさくら色

【06位】

可動抜群ミニプラ・キングオージャー、確実に6種揃えて合体!

【05位】

『機動戦士ガンダムNT』が挑んだ「一歩踏み込んだニュータイプ像」

【04位】

セブン‐イレブン『シナモロール』の「くじ」アイテムがめちゃカワ!

【03位】

『呪術廻戦』TVアニメ第2期放送開始日発表! 注目の「懐玉・玉折」PV第1弾も公開に

【02位】

【名探偵コナン】ユニクロ「UT」に青山先生描き下ろし胸キュンデザイン!

【01位】

【モスバーガー×サンリオ】春の福袋でお出かけがもっと楽しくなる♪

6位はバンダイ食玩ミニプラのキングオージャーの記事。いつもの食玩記事……ではなくて、あみあみでの予約開始を中心とした記事である。

『王様戦隊キングオージャー』は、前作『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』とは違った形の新たな試みを多数導入しており、注目が高まっている。今回の順位もそれを反映したものだろう。

5位はTV放送が行われた『機動戦士ガンダムNT』の読み物記事。『機動戦士ガンダムUC』の原作者・福井晴敏が脚本を務めた『NT』は、ややオカルト的傾向の強い作品。元々初代『機動戦士ガンダム』からして幽霊的な存在は登場しているのだが、その辺りの解説が欲しかった人がそれなり以上にいたのではないだろうか。

3位は久しぶりに上位にランクインしてきた『呪術廻戦』のニュース。やはりポテンシャルは相当高いものがある。

そして今回の1位はモスバーガーのサンリオコラボ。ちなみに8位もモスバーガーである。

アニメージュプラスでは飲食チェーンやコンビニに関する記事は上位に来やすい傾向がある。そこにこれまた人気の高いファンシー系のトップランカー・サンリオの重ね技が、閲覧数を伸ばす意味で大きく働いたものと思われる。

今回のランキングはいかがだっただろうか。では次回のランキングをお楽しみに。