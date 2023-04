セリエA第28節の3試合が1日に行われた。

インテルはホームでフィオレンティーナと対戦。前半からお互いにチャンスを作っていたが、ロメル・ルカクが絶好機をふいにするなど先制点を奪えず。すると53分、コーナーキックの流れからこぼれ球をジャコモ・ボナヴェントゥーラに押し込まれてフィオレンティーナの先制を許してしまう。

追いかける展開となったインテル。59分にニコロ・バレッラが放ったミドルシュートはポストに嫌われ、74分に訪れたラウル・ベッラノーヴァのビッグチャンスは相手GKピエトロ・テラッチアーノの好セーブに阻まれた。結局、インテルは1点も返せず0-1の敗戦。リーグ戦3連敗、直近5試合で4敗目となった。一方、2月16日に行われたヨーロッパカンファレンスリーグのブラガ戦(○4-0)から負けなしが続くフィオレンティーナは、公式戦8連勝となった。

ユヴェントスはホームでヴェローナと対戦。55分、マヌエル・ロカテッリのパスをボックス中央で受けたモイーズ・キーンが右足でゴールへと流し込み、試合の均衡を破る。その後はGKヴォイチェフ・シュチェスニーを中心に守備陣がヴェローナの反撃をシャットアウト。2試合連続のウノゼロ勝利となったユヴェントスは3連勝を収め、チャンピオンズリーグ(CL)出場圏を射程に捉えている。

同じくCL出場権獲得を狙うアタランタは、敵地でクレモネーゼと対戦。44分にマルテン・デ・ローンがゴール前のこぼれ球を押し込んで先制する。56分にPKで追いつかれたものの、72分にジェレミー・ボガがラスムス・ホイルンドのクロスに合わせて勝ち越し成功。試合終了間際に高い位置でのボール奪取からアデモラ・ルックマンがダメ押しの追加点を挙げ、アタランタは3-1で勝利した。アタランタはリーグ戦2連勝となり、インテルとの勝ち点差を「2」に縮めた。

◆■セリエA第28節

▼4月1日(土)

クレモネーゼ 1-3 アタランタ

インテル 0-1 フィオレンティーナ

ユヴェントス 1-0 ヴェローナ

▼4月2日(日)

19:30 ボローニャ vs ウディネーゼ

22:00 モンツァ vs ラツィオ

22:00 スペツィア vs サレルニターナ

25:00 ローマ vs サンプドリア

27:45 ナポリ vs ミラン

▼4月3日(月)

25:00 エンポリ vs レッチェ

27:45 サッスオーロ vs トリノ

◆■暫定順位表

1位 ナポリ(71/+48)

2位 ラツィオ(52/+23)

3位 インテル(50/+15)

4位 ミラン(48/+8)

───────CL出場圏───────

5位 アタランタ(48/+15)

───────EL出場圏───────

6位 ローマ(47/+9)

───────ECL出場圏───────

7位 ユヴェントス(44/+24)※勝ち点15はく奪

8位 フィオレンティーナ(40/+2)

9位 ウディネーゼ(38/+6)

10位 ボローニャ(37/-3)

11位 トリノ(37/-4)

12位 サッスオーロ(36/-5)

13位 モンツァ(34/-5)

14位 エンポリ(28/-12)

15位 レッチェ(27/-8)

16位 サレルニターナ(27/-16)

17位 スペツィア(24/-20)

───────自動降格圏───────

18位 ヴェローナ(19/-20)

19位 サンプドリア(15/-28)

20位 クレモネーゼ(12/-29)